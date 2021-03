Im Rahmen der großen „Resident Evil“-Showcase Anfang des Jahres kündigte Capcom einen ganz besonderen Shooter an. Nun gab der Entwickler bekannt, dass ihr das Spiel in Kürze in einer Open-Beta-Phase auf Herzen und Nieren testen könnt.

Das „Resident Evil“-Universum erhält Zuwachs. Der kommende Multiplayer Shooter RE:Verse blickt auf die 25-jährige Geschichte der Franchise zurück, in der ihr bereits zahlreiche Charaktere kennengelernt habt. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von einem dieser ikonischen Helden, Schurken oder Monster und macht es euren Gegnern selbst nach eurem Tod noch schwer. In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es:

„Ein Kampf ums Überleben, den alle Fans von Resident Evil genießen können! In Resident Evil Re:Verse können Sie Ihre Fähigkeiten in Survival-&-Revenge-Matches mit vier bis sechs Personen unter Beweis stellen. Wählen Sie einen von vielen lieb gewonnenen Charakteren der „Resident Evil“-Serie und wenden Sie mit mächtigen Biowaffen die Schlacht zu Ihren Gunsten. Nehmen Sie an 5 Minuten dauernden Deathmatches teil, bei denen der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt! Nutzen Sie Waffen und Objekte, die Sie finden können, um sogar noch mächtigere Gegner zur Strecke zu bringen! Wenden Sie das Blatt und nehmen Sie als Biowaffe Rache! Stirbt Ihr menschlicher Charakter verwandelt sich dessen Körper in eine mächtige Biowaffe, die Sie fortan steuern können. Je mehr Virus-Container Sie als Mensch eingesammelt haben, desto mächtiger wird Ihre Biowaffe. Üben Sie dann auch noch Rache, können Sie sich richtig viele Punkte verdienen!“

Mithilfe des Teaser-Trailers könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Wann könnt ihr das Spiel testen?

Auf der offiziellen Webseite gab Capcom bekannt, dass der kommende Shooter Resident Evil RE:Verse in Kürze in die Open-Beta-Phase starten wird. Vom 8. April um 8 Uhr morgens bis zum 11. April 2021 um 8 Uhr morgens könnt ihr in den Multiplayer-Shooter reinschnuppern – ihr benötigt für das Event lediglich eine Capcom ID.

Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch freuen. Es kostet euch nichts, denn den Shooter erhaltet ihr zu jedem Kauf von Resident Evil Village gratis dazu. Der Produktcode ist in der physischen Version von Resident Evil Village enthalten. Falls ihr die digitale Version kauft, kann der Inhalt im Online-Store heruntergeladen werden.

Resident Evil Village erscheint voraussichtlich am 7. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S und kann bereits vorbestellt werden:

Resident Evil als Shooter – das ist mal was Neues. Freut ihr euch bereits darauf oder bleibt ihr da lieber bei der klassischen Spielweise von Resident Evil? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.