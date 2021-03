Die Vorfreude auf Resident Evil Village wird bei den Fans immer größer und größer. Jetzt gibt es jedoch einen Vorfall, der die Entwickler dazu zwingt, eine Warnung an alle potenziellen Spieler herauszugeben. GIGA hat alle Details für euch!

Capcom warnt vor Phishing-Mails: Betrüger wollen an eure Daten

In den vergangenen Wochen scheinen Betrüger eine neue Masche für sich entdeckt zu haben: Sie versenden Phishing-Mails an ahnungslose Spieler, die mit einem Early-Access-Zugang für bald erscheinende Spiele werben. Wer dem Absender Glauben schenkt, und anschließend Dateien aus dem Anhang herunterlädt oder auf einen Link in der Mail klickt, läuft Gefahr, wichtige persönliche Daten an die Betrüger weiterzugeben.

Nun scheinen die Gauner auch Fans von Resident Evil Village ins Visier genommen zu haben – das geht zumindest aus einer offiziellen Capcom-Mail hervor, die uns zugesendet wurde. In der Email weist das PR-Team des Entwicklers darauf hin, dass aktuell Fake-Emails im Umlauf sind, die den Spielern weismachen wollen, dass sie von Capcom zu einer Early-Access-Version des Spiels eingeladen wurden. Hierbei handelt es sich um einen Betrugsversuch! Die Verbrecher nutzen die echt aussehende Anzeigeadresse „no-reply@capcom.com“, um die Nutzer zu täuschen.

Capcoms Handlungsempfehlung: Die Spieler sollten auf keinen Fall auf die Mail antworten oder angehangene Dateien herunterladen. Stattdessen soll die Mail sofort gelöscht werden.

Fake-Mails zu neuen Spielen: Resident Evil ist kein Einzelfall

Die Betrüger haben nicht nur Fans von Resident Evil Village im Visier. Erst kürzlich machten ähnliche Mails zu Far Cry 6 und Diablo 2: Resurrected die Runde – auch hierbei handelte es sich um Fake-Mails, welche darauf abzielen, die Daten der Nutzer abzugreifen.

Eine Early-Access-Phase für Resident Evil Village ist nicht geplant. Wer sich dennoch einen ersten Eindruck vom Spiel machen will, kann einen Blick auf die kostenlose Demo werfen. Wer das Spiel komplett ohne Spoiler erleben will, muss sich noch etwas in Geduld üben: Resident Evil Village erscheint am 07. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.