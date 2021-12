Ein brandneues Spiel erobert gerade den Thron der Steam-Topseller. Gleich mit Release kann sich das Open-World-Game Wartales an die Spitze der Charts setzen. Was das im Mittelalter spielende RPG so ausmacht und warum PC-Spieler es feiern, gucken wir uns jetzt einmal genauer an.

Steam-Topseller haben eine neue Nummer Eins

Mit dem Start in den Dezember erschien das neue Open-World-Game Wartales, welches sich auch sofort auf den ersten Platz der Steam-Topseller kämpfen konnte. Das rundenbasierte Rollenspiel lässt euch eine Söldnertruppe befehligen, die durch die weitläufige Welt streift und dabei Kopfgelder einsammelt.

Wartales ist dabei im Mittelalter angesiedelt und setzt auf ein taktisches Kampfsystem. Wie das Rollenspiel in Aktion aussieht, könnt ihr dem folgenden Trailer entnehmen:

Was sagen die Spieler zu Wartales?

Seit dem Release haben sich ganze 335 Rezensionen angesammelt, die dem Rollenspiel eine sehr positive Wertung einbringen. Immer wieder werden Vergleiche zu Spielen wie Battle Brothers oder Mount and Blade gezogen – wer solche Spiele mag, wird wohl auch mit Wartales seine helle Freude haben.

Das Gruppen-Management wird immer wieder positiv gelobt – das Skillen und Ausrüsten der Einheiten ist also sehr gut gelungen. Auch die taktischen und fordernden Kämpfe gelten als großer Pluspunkt. Zudem lockt zwischen den Kämpfen eine atmosphärische Welt auf einer Echtzeitkarte.

Das größte Manko zum jetzigen Zeitpunkt sei die Performance des Spiels. Auch wenn die Entwickler mit Patches bemüht sind, die Spielerfahrung zu verbessern, stürzt Wartales bei vielen PC-Spielern immer wieder ab. Den Early-Access-Status merkt man dem Spiel also noch deutlich an.

Wer aber auf rundenbasierte Rollenspiele in einer riesigen Mittelalter-Welt steht und dem vielversprechenden Konzept von Wartales eine Chance geben will, werde mit einem besonderen Nischen-Game belohnt.

