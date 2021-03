Monster-Hunter-Spieler freuen sich bereits auf den Release des neuen Ablegers Monster Hunter Rise, der zeitexklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Doch auch PC-Spieler können sich noch diesen Sommer auf ein neues Monster Hunter freuen.

Monster Hunter Stories Facts

Monster Hunter Stories 2: Neuer JPRG-Ableger erscheint im Sommer für den PC

Wer an Monster Hunter denkt, dem kommen höchstwahrscheinlich zuerst die Spielszenen der Hauptreihe in den Sinn: Haushohe Breitschwerter, Hämmer und andere Waffen, die dazu eingesetzt werden, um den namensgebenden Monstern in Actionfilm-reifen Kampfeinlagen den Garaus zu machen.

Doch neben den klassischen Action-Rollenspielen hat Capcom seit 2016 mit Monster Hunter Stories auch ein Spiel für JRPG-Fans in petto – und das bekommt am 9. Juli 2021 mit Monster Hunter Stories 2 eine Fortsetzung!

Die große Überraschung: Während der Vorgänger nur auf dem Nintendo 3DS und für Android und iOS erschien, wird die Spin-off-Fortsetzung auch für den PC verfügbar sein – und zwar von Anfang an! Monster-Hunter-Spieler erhalten also noch im Sommer auf dem PC etwas Nachschub, der die Wartezeit auf den PC-Port von Monster Hunter Rise verkürzen dürfte.

Monster Hunter Rise (Switch) bei Amazon vorbestellen

Im Trailer könnt ihr euch anschauen, was euch in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erwartet:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – das macht das Spin-off so anders

Im Vergleich zu den Hauptteilen der Monster-Hunter-Serie laufen die Kämpfe in Monster Hunter Stories rundenbasiert ab. Zudem nehmt ihr nicht die Rolle eines Monster Hunters ein, stattdessen seid ihr ein „Monster Rider“. Eure Aufgabe ist es also nicht, Monster zu töten und sie anschließend auszunehmen. Stattdessen steht das Zähmen und die Aufzucht der Kreaturen im Fokus.

Besonders erfreulich: Während man es ersten Teil lediglich Kämpfe im Multiplayer-Modus gegeneinander ausfechten konnte, wird die Fortsetzung Koop-Missionen bieten, die man zusammen mit bis zu drei Freunden bestreiten kann.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 09. Juli 2021 für die Nintendo Switch und über Steam auf dem PC.