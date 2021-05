Google hat bei Instagram ein kurzes Video veröffentlicht, in dem ein bislang unbekanntes Pixel-Handy zu sehen ist. Mittlerweile ist das Video zwar schon verschwunden, doch Screenshots zeigen das in weißer Farbe gehaltene Smartphone. Was hat Google vor?

Pixel 4a: Google zeigt weiße Variante

Obwohl die Veröffentlichung des Google Pixel 4a mittlerweile einige Monate zurückliegt, hat der Hersteller noch eine Überraschung parat. Völlig unerwartet hat Google bei Instagram ein kurzes Video gezeigt, bei dem erstmals eine weiße Variante des günstigen Handys zu sehen ist. Da es sich um eine Story handelt, ist das Video mittlerweile leider schon wieder verschwunden. Auf einem Screenshot von Android Authority ist das weiße Pixel 4a aber weiterhin zu sehen.

Bislang gibt es das Pixel 4a nur in einer schwarzen und einer hellblauen Ausführung. Nun steht immerhin fest, dass es auch eine weiße Variante mit einem orangen Powerbutton gibt. Für einen orangen Knopf an der Seite hatte sich Google auch schon beim hellblauen Pixel 4a entschieden.

So sieht das weiße Pixel 4a aus:

Es bleibt unklar, warum sich Google erst jetzt dazu entschieden hat, das Pixel 4a in weißer Farbe zu zeigen. Ob das Smartphone jemals in dieser Farbvariante veröffentlicht wird, steht nicht fest. Vonseiten Googles hat es dazu keine Ankündigung gegeben. Fest steht allerdings auch, dass es zum Start des Handys im August 2020 nur eine schwarze Version gab. Monate später wurde die hellblaue Variante dann nachgelegt. Möglicherweise erwartet uns also schon in Kürze ein weißes Pixel 4a.

Pixel 4a: Nachfolger im August 2020 erwartet

Mit einem Nachfolger zum Pixel 4a ist im August 2020 zu rechnen. Dann möchte Google voraussichtlich mit dem Pixel 5a angreifen. Von der Ausstattung her dürfte das Pixel 5a irgendwo zwischen dem Pixel 4a 5G und dem Pixel 5 legen. Berichten zufolge hat sich Google beim Prozessor für den Snapdragon 765G entschieden.