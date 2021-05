Nach Jahren der Entwicklung steht Google nun allem Anschein nach vor der Veröffentlichung des als Android-Nachfolgers bezeichneten Betriebssystems Fuchsia. „Schon“ im Mai könnte im Rahmen der Google I/O 2021 eine erste Version offiziell vorgestellt werden, so die nicht unbegründete Hoffnung.

Fuchsia: Android-Nachfolger zur Google I/O 2021?

Seit mehreren Jahren arbeitet Google an seinem Fuchsia-Projekt. Nachdem eine erste Version für Entwickler relativ früh veröffentlicht wurde, war es lange Zeit still um den potenziellen Android-Nachfolger. Insbesondere in letzter Zeit hat Google nichts nach außen dringen lassen. Da ist es kein Wunder, dass Fuchsia nicht selten als Phantom bezeichnet wird, das womöglich nie final veröffentlicht wird.

Nun gibt es laut GoogleWatchBlog neue Hinweise darauf, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis Google Fuchsia offiziell vorstellt. Da Google-CEO Sundar Pichai bei der Verkündung der Quartalszahlen von einer „signifikanten Ankündigung“ für die Entwicklerkonferenz Google I/O 2021 sprach, könnte wirklich mit einer Vorstellung von Fuchsia zu rechnen sein. Eine erste Vorabversion von Android 12 wiederum dürfte selbst von Pichai nicht als besonders signifikant eingeschätzt werden.

Sollten sich die Berichte und Hoffnungen bewahrheiten, dann könnte Google Fuchsia ab dem 18. Mai erstmals offiziell präsentieren. Ob das Betriebssystem dann auch in einer Version 1.0 veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. Mit der initialen Entwicklung von Fuchsia ist man nun aber allem Anschein nach durch. Von einer Android-Kompatibilität ist auszugehen.

Google Fuchsia oder doch ein neuer Name?

Zur langjährigen und mehr oder weniger versteckten Entwicklung von Fuchsia passt auch, dass der finale Name noch nicht feststeht. Erst bei der Entwicklerkonferenz von Google werden wir wohl erfahren, ob der mögliche Nachfolger von Android wirklich auf den Namen Fuchsia hört oder doch eine andere Bezeichnung erhält.