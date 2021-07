Nvidia nimmt Abschied von 26 Grafikkarten. In einem offiziellen Blogeintrag verrät der Hersteller, welche Modelle zeitnah auf dem Abstellgleis landen. Müssen sich PC-Spieler nun schnellstmöglich nach Ersatz umsehen?

Nvidia-Grafikkarten gehen in Rente: Diese 26 Modelle sind betroffen

Der Support für eine Reihe betagter Nvidia-Grafikkarten wird eingestellt. Wie Nvidia in einem offiziellen Blogeintrag erwähnt, wird man ab Oktober 2021 keine „Game Ready Driver Upgrades“ mehr für GPUs mit Kepler-Architektur anbieten. Diese Änderung wirkt sich auf sage und schreibe 26 Grafikkarten aus, die ab diesem Zeitpunkt keine Performanceverbesserungen, neue Funktionen oder Bug-Fixes per Treiber-Update erhalten werden.

Immerhin räumt Nvidia ein, dass man kritische Sicherheitslücken, die in Zukunft auftreten könnten, noch bis zum September 2024 schließen wird. Doch bei welchen Modellen zückt Nvidia überhaupt den Rotstift? Wir haben die komplette Übersicht für euch:

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

Bei den Karten handelt es sich um Modelle, die inzwischen etwa 7 Jahre oder noch älter sind. Viele PC-Spieler dürften inzwischen also auf ein aktuelleres Modell umgestiegen sein, ein Blick in die Steam Hardware-Umfrage zeigt jedoch, dass auch heute noch Abertausende Gamer auf Kepler-Grafikkarten setzen.

Support-Ende bei Nvidia: Brauche ich jetzt eine neue Grafikkarte?

Auch wenn Nvidia die alten Grafikkarten ab Oktober 2021 nicht mehr mit neuen Treibern versorgt, heißt das nicht, dass die GPUs plötzlich aufhören zu funktionieren. Sie können weiterhin genutzt werden – auch zum Zocken! Lediglich kann es in Zukunft zu Kompatibilitätsproblemen mit neueren Spielen kommen.

Schon jetzt kann die Leistung in aktuellen, grafisch aufwendigeren Games bei den Grafikkarten aufgrund des geringen Videospeichers leiden. Doch Indie-Games und etwas ältere Spiele könnt ihr mit den betagten Grafikbeschleunigern auch heute noch problemlos spielen. Und wer damit leben kann, die Auflösung und Grafikeinstellungen neuer Spiele herunterzuschrauben, der kann auch mit einer GTX 770 noch Spiele wie Warzone und Co. spielen.

Was sagt ihr dazu, dass Nvidia den Support für die alten Grafikkarten einstellt? Seid ihr vom Update-Aus direkt betroffen? Oder seid ihr noch rechtzeitig vor der Hardware-Krise auf ein neues Modell gewechselt? Schreibt es uns in die Kommentare.