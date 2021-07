Während die Telekom ihr monatlich kostenloses Datenvolumen für Kundinnen und Kunden abgeschafft hat, startet o2 genau mit so einer Aktion. So könnt ihr kinderleicht euer inkludiertes Datenvolumen aufstocken und kommt so besser durch den Monat, wenn es mal eng wird.

o2 Facts

o2: Monatlich 500 MB kostenloses Datenvolumen

Im Mai gab es für Telekom-Kundinnen und -Kunden zum letzten Mal 500 MB kostenloses Datenvolumen, das man sich monatlich in der App abholen konnte. Während die Telekom das Angebot abgeschafft hat, greift es o2 jetzt auf. Im Grunde übernimmt Telefónica die Aktion. Kundinnen und Kunden von o2 müssen nur die „Mein o2“-App für Android oder iOS installieren, sich anmelden und können ab dem 3. August jeden Monat 500 MB kostenloses Datenvolumen abholen.

Wer kann mitmachen? Laut den aktuellen Informationen alle Kundinnen und Kunden von o2 mit Free-Tarifen S, M und L sowie die Prepaid-Free-Tarife S, M und L (Quelle: Stadt-Bremerhaven). Bei myDealz kann man zudem lesen, dass das kostenlose Datenvolumen schon jetzt verfügbar ist. Schaut also einfach mal in der App nach, ob euch die 500 MB jetzt schon angeboten werden. Vielleicht habt ihr Glück und könnt es bereits früher als alle anderen nutzen.

Kostenloses Datenvolumen auch in der EU nutzbar

Hat man sich das kostenlose Datenvolumen von o2 geholt, ist dieses für 30 Tage gültig und wird zuerst verbraucht, bevor das im Vertrag inkludierte Datenvolumen angerührt wird. Es kann in Deutschland oder in der EU verbraucht werden, wo das normale Roaming gilt. So bekommt ihr auch im Urlaub etwas mehr Datenvolumen, wenn ihr dort von unterwegs Bilder oder Videos an eure Liebsten verschicken wollt. In jedem Fall eine coole Aktion, die genau zur richtigen Zeit kommt.