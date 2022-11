Mit dem Astra steht Opels heimliches Aushängeschild vor dem Wechsel auf einen Elektroantrieb. Der soll 2023 anstehen. Auf die Verbrenner-Versionen müssen Astra-Fans aber nicht verzichten. Wer das E-Auto wählt, soll keine Kompromisse eingehen müssen. Aber stimmt das?

Endlich als E-Auto: Opel kündigt neuen Astra an

Als Opel Flaggschiff gilt der Insignia, für die Massenverkäufe sorgt der Corsa als Kleinwagen. Doch der echte Star der Rüsselsheimer liegt in der Mitte: der Opel Astra. Der Kompaktwagen soll 2023 seinen wohlverdienten Elektroantrieb erhalten. Er wird klassisch als Fünftürer antreten sowie als Kombi unter dem Namen Astra Sports Tourer Electric.

Dabei bringt der Opels jüngstes E-Auto folgende Ausstattungsmerkmale mit:

Bis zu 416 km Reichweite nach WLTP-Standard

eine 54-kWh-Batterie

170 km/h Höchstgeschwindigkeit

zwei Widescreen-Displays mit je 10 Zoll

E-Motor mit 115 kW Leistung und satte 270 Nm Drehmoment

Dass sowohl der Kompaktwagen als auch der Kombi die gleiche Reichweite schaffen, ist allerdings kaum vorstellbar. Opel macht hier jedoch keine genaueren Angaben. Mit dem Astra Electric will Opel einerseits ein neues Kapitel aufschlagen: „Der neue Opel Astra Electric ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg hin zur komplett elektrischen Marke in Europa“, so Opel-Chef Florian Huettl.

Andererseits macht vor allem ein Detail einen eher halbherzigen Eindruck: die kleine Batterie. Zum Verbrauch macht Opel in seiner Mitteilung zwei Angaben. Im Idealfall benötige der Astra Electric 12,7 kWh auf 100 km. Laut WLTP ergebe sich aber ein Verbrauch von 14,9 kWh. Kein riesiger Unterschied, doch bei der im Branchenvergleich eher kleinen Batterie – bisher offenbar ohne Möglichkeit, eine größere zu wählen – dürfte das einen spürbaren Unterschied machen.

Das bisher spannendste E-Auto von Opel ist und bleibt der zurückgekehrte Klassiker Manta:

Teaser zum Opel Manta GSe ElektroMOD

Opel zu sparsam? Kleine Batterie könnte Astra den Saft abdrehen

Bei einem Verbrauch von 12,7 kWh sind mit der 54er-Batterie gut über 400 km möglich, wie Opel angibt. Mit rund 15 kWh auf 100 km müsst ihr euch hingegen schon kurz nach der 300-km-Grenze nach der nächsten Ladestation umsehen. Konkurrenten wie VW bieten selbst für kleine Modelle wie den ID.3 viel größere Akku-Optionen an. Wie die zwei Elektro-Versionen sich im Alltag schlagen, werden wir erst noch abwarten müssen.

Die Bestellungen für den Opel Astra Electric sollen im Frühjahr 2023 starten. Den genauen Termin behält Opel noch für sich – ebenso wie den Preis.