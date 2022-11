Die Volvo-Tochter Polestar macht es anderen Autoherstellern nach und stellt ein E-Bike in Aussicht. Das Elektrofahrrad soll zusammen mit dem schwedischen Unternehmen Allebike gebaut werden. Laut Polestar-Chef Thomas Ingenlath handelt es sich um mehr als einen Marketing-Stunt.

Immer mehr Autohersteller kommen auf die Idee, neben E-Autos auch das eine oder andere E-Bike auf den Markt zu werfen. So gibt es zum Beispiel von Porsche zwei elektrische Mountainbikes zu erwerben, auch BMW und Rivian arbeiten an mehr oder weniger eigenen Modellen. Die amerikanischen Hersteller Jeep und Hummer wollen auch nicht außen vor bleiben.

Polestar arbeitet an eigenem E-Bike

Jetzt soll auch die Volvo-Tochter Polestar auf den Zug aufspringen, wie CEO Thomas Ingenlath in einem Interview bestätigt hat. Viele Details sind zwar noch unklar, doch immerhin steht fest, dass der E-Auto-Hersteller mit Allebike kooperieren will. Anders als bei der Konkurrenz soll es aber nicht einfach auf eine Lizenzierung der Marke Polestar hinauslaufen. Von solchen Marketing-Stunts hält Ingenlath nach eigener Aussage überhaupt nichts (Quelle: The Verge).

Bereits in der Vergangenheit hatte Polestar mit dem schwedischen Unternehmen Allebike gemeinsame Sache gemacht. Das Ergebnis steht in Form der beiden nicht-elektrischen Fahrräder der Allebike Alpha Polestar Edition bereit. Sie sind für umgerechnet rund 9.000 Euro zu bekommen. Wie hoch der Preis des ersten E-Bikes von Polestar ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Auch davon abgesehen hat sich der CEO nicht zum Design oder zu Spezifikationen des E-Fahrrads geäußert.

Bislang ist Polestar für E-Autos bekannt:

Polestar zeigt das neue E-SUV in Fahrt

Polestar: E-Bike nach dem E-Moped

Von Polestar gibt es nicht nur E-Autos, sondern mittlerweile auch ein E-Moped. Hier hat sich die Volvo-Tochter mit dem schwedischen Hersteller Cake zusammengetan, um eine eigene Polestar-Edition des Makka-E-Mopeds zu veröffentlichen. Es kann über das E-Auto Polestar 2 aufgeladen werden und auch eine spezielle Anhängerkupplung zum Transport steht bereit.