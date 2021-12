Oppo hat erst kürzlich eindrucksvoll bewiesen, dass das chinesische Unternehmen nicht zu unterschätzen ist. Nun kündigt sich mit dem Find X4 Pro ein neues Top-Smartphone an, bei dem sich Oppo etwas von Xiaomi inspirieren lassen hat. Doch auch die anderen Technologien lassen sich sehen. Oppo will zeigen, was das Unternehmen drauf hat.

Oppo Facts

Oppo Find X4 Pro mit zweitem Display

Mit dem Oppo Find N hat der chinesische Hersteller der Welt gezeigt, was es drauf hat. Ein Falt-Handy, das keine Falte im Display produziert. Das hat schon beeindruckt. Mit dem Oppo Find X4 Pro ist aber ein „normales“ Smartphone geplant, das doch einige Überraschungen zu bieten haben soll. LetsGoDigital hat CAD-Render veröffentlicht, die das Smartphone und dessen Eigenschaften zeigen. Es soll gleich mehrere Besonderheiten bieten:

Auf der Rückseite soll wie beim Xiaomi Mi 11 Ultra ein zweites Display neben der Kamera verbaut sein. Darauf kann man sich sehen, wenn man mit der Hauptkamera ein Selfie machen möchte. Außerdem können dort natürlich weitere Informationen und Benachrichtigungen dargestellt werden.

Das Oppo Find X4 Pro soll ein Quad-Curved-Display besitzen, das an allen vier Kanten abgerundet ist.

In Kombination mit der Unter-Display-Kamera soll das Smartphone erstmals ein wirklich randloses Design ermöglichen.

Die geleakten Informationen enthüllen zudem, dass Oppo eine Quad-Kamera verbauen wird.

Optisch wird sich das Oppo Find X4 Pro vom Find X3 Pro (zum Test) schon deutlich unterscheiden. Oppo versucht hier nicht mehr einen weichen Übergang von der Rückseite zur Kamera zu schaffen, sondern macht es mit harten Kanten, um Platz für das Display zu schaffen. Je nach Materialwahl könnte das Oppo Find X4 Pro optisch richtig ins Auge fallen.

Das faltbare Smartphone von Oppo im Video:

Oppo Find N: Oppos erstes Falt-Handy

Kommt das Oppo Find X4 Pro nach Deutschland?

Das Oppo Find N wurde nicht für Deutschland vorgestellt. Man hat zwar international für viel Wirbel gesorgt und es auch überall auf der Welt verteilt an verschiedene Tester, doch kaufen kann man das Falt-Handy nicht bei uns, sondern nur in China. Bleibt zu hoffen, dass das beim Oppo Find X4 Pro dann nicht so wird und das Handy auch zu uns kommt.