Das PlayStation 5-Event, das in wenigen Tagen stattfinden sollte, wurde bis auf Weiteres verschoben – das gab Sony nun bekannt. Es gebe derzeit „wichtigere Stimmen“ die gehört werden müssten.

PlayStation 5 Facts

Am 29. Mai kündigte Sony das The Future of Gaming-Event an. Der Konzern verriet, dieses würde „mehr als eine Stunde“ Enthüllungen für die PS5 enthalten und sich speziell auf die Spiele der nächsten Generation konzentrieren. Etwas, das Sony bisher gut unter Verschluss hielt, auch wenn die eine oder andere Information bereits fiel.

Das Event sollte ursprünglich am 4. Juni 2020 stattfinden, Fans werden sich nun aber noch etwas gedulden müssen.

Bis das Design der PS5 preisgegeben wird, müssen wir noch etwas warten - doch so könnte sie aussehen.

Bilderstrecke starten (14 Bilder) Design, Aussehen und Bilder der PlayStation 5: So soll die Konsole aussehen

Auch die Gaming-Welt zeigt Anteilnahme

Über den offiziellen Twitter-Account gab Sony bekannt, dass sie sich dazu entschlossen haben, das geplante Event bis auf Weiteres zu verschieben. Vermutlich hängt das mit den landesweiten Protesten in den USA zusammen, die durch den Mord an George Floyd letzte Woche in Minneapolis ausgelöst wurden. Es heißt:

„Wir haben beschlossen, die für den 4. Juni geplante PlayStation 5-Veranstaltung zu verschieben. Wir haben zwar Verständnis dafür, dass sich Spieler auf der ganzen Welt darauf freuen, PS5-Spiele zu sehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass jetzt die Zeit zum Feiern ist. Für den Moment wollen wir uns zurückhalten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen.“

Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.