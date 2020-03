Derzeit sind viele dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. Bei der ungewohnt vielen Freizeit weiß man manchmal nicht so recht, was man mit sich anfangen soll. Die Macher von Pokémon GO möchten da helfen und veränderten das Spiel ein wenig.

Für eine bestimmte Zeit wird aus Pokémon GO sozusagen ein Pokémon STAY. Ursprünglich sollte das Spiel dabei helfen, die Leute an die frische Luft zu bringen und sich zu bewegen. Durch die derzeitige Situation, ausgelöst durch den Coronavirus, ist das allerdings kontraproduktiv.

Um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten, passt Niantic deswegen vorübergehend ein paar Mechaniken des Spiels an. Von nun an treten Habitate vermehrt auf, damit Trainer auch in ihrer Nähe die verschiedensten Pokémon sichten können.

So entgeht euch kein Pokémon.

Pokémon STAY: Weitere Vorteile für die Spieler

Gegenüber Polygon sagte Niantic, dass Spieler von nun an nicht nur mehr Pokémon in ihrer Nähe finden können, sondern es weitere Vorteile gibt. Inkubatoren, welche das Spawnen von Monstern erhöhen, sind um 99% rabattiert und halten eine ganze Stunde. Zudem können Eier von nun an doppelt so schnell ausgebrütet werden und PokéStops lassen häufiger Geschenke fallen.

Bis wann die Sonderregelung gilt, ist noch nicht bekannt. Niantic wird sich in dem Punkt der allgemeinen Lage anpassen, bittet aber darum, auf sich und andere aufzupassen: