Kriminelle lassen sich immer neue Tricks einfallen, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Besonders beliebtes Spielfeld ist dabei WhatsApp. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der WhatsApp-Nutzer. Mit einem Status können sie den Gaunern einen Strich durch die Rechnung machen.

WhatsApp ist der Messenger-Liebling der Deutschen. Kaum jemand, der die Nachrichten-App nicht auf dem Handy hat. Die Popularität macht WhatsApp aber auch zur Zielscheibe von Kriminellen. Ihre Kreativität kennt kaum Grenzen, mit immer fieseren Tricks suchen sich die Gauner neue Opfer. Das weiß auch die Polizei und setzt nun auf aktive Mithilfe der WhatsApp-Nutzer.

WhatsApp-Nutzer sollen sich gegenseitig vor Betrugsmaschen warnen

Die sollen sich gegenseitig vor einer aktuellen Betrugsmasche warnen, der sogenannten „Hallo Mama, hallo Papa“-Variante. Das ist eine moderne Form des Enkeltricks. Hier geben sich Kriminelle als eigene Kinder aus und tun so, als hätten sie eine neue Handynummer. Mit einer erfundenen Geschichte versuchen die Betrüger dann im Anschluss, Geld von ihren Opfern abzugreifen.

Die Polizei bittet WhatsApp-Nutzer um Mithilfe beim Warnen vor Betrugsmaschen. (Bildquelle: Polizeiliche Kriminalprävention)

Vor dieser Betrugsmasche sollen sich die WhatsApp-Nutzer nun selbst warnen, so die Idee der Polizei. Dazu wurden spezielle Warnbilder (siehe oben) entworfen, die WhatsApp-Nutzer in ihren Status einstellen sollen. So soll man Familie, Freunde und das weitere Umfeld vor der neuen Enkeltrick-Variante warnen (Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention).

Fünf neue Funktionen für den WhatsApp-Status

Der WhatsApp-Status selbst hat erst kürzlich ganze fünf neue Funktionen spendiert bekommen. So ist es nun etwa möglich, ein Privatpublikum für den eigenen Status auszuwählen. Nur dieses kann den Status dann auch sehen. Und auch ein Sprach-Status ist jetzt verfügbar. 30 Sekunden lange Sprachnachrichten können so über die Status-Funktion geteilt werden.