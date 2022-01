Samsung wird in wenigen Wochen mit dem Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorstellen. Was werden die einzelnen Modelle kosten? Neue Preise sorgen für eine Überraschung, denn diese stimmen mit den alten Werten nicht mehr überein. Eine weitere Quelle bestätigt die höheren Preise.

Samsung Galaxy S22: Neue Smartphones steigen im Preis

Obwohl die Vorstellung der Galaxy-S22-Smartphones erst im Februar erwartet wird, tauchen wieder Preise für die drei Ausführungen und mehrere Speicherkonfigurationen auf. Im Dezember haben wir noch berichtet, dass sich der Preis des Galaxy S22 im Vergleich zum Galaxy S21 nicht verändern und somit bei 849 Euro bleiben soll. Eine neue Quelle auf Twitter (auf Twitter anschauen) geht davon aus, dass die Preise spürbar steigen sollen. Folgende Preise sind demnach bei einem Händler aufgetaucht:

Samsung Galaxy S22

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher: 912,00 Euro

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 963,50 Euro

Samsung Galaxy S22 Plus

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher: 1.119,00 Euro

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 1.170,50 Euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

12 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 1.430,00 Euro

12 GB RAM und 512 GB interner Speicher: 1.544,50 Euro

Zum Vergleich die Preise der Galaxy-S21-Smartphones:

Samsung Galaxy S21

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher: 849,00 Euro

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 899,00 Euro

Samsung Galaxy S21 Plus

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher: 1.049,00 Euro

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 1.099,00 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra

12 GB RAM und 256 GB interner Speicher: 1.299,00 Euro

16 GB RAM und 512 GB interner Speicher: 1.369,00 Euro

Wenn die Informationen zutreffen, dann steigen die Preise aller Modelle deutlich. Zudem würde beim Galaxy S22 Ultra die Version mit 16 GB RAM wegfallen und man dort nur noch 12 GB RAM erhalten. Vermutlich werden hier aber nicht alle Modelle gelistet. Es wurde ja vorab auch über ein Modell mit 1 TB spekuliert.

