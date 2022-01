Fortnite ist auf dem iPhone oder iPad eigentlich nicht mehr verfügbar. Das dürfte sich bald aber ändern, denn Hersteller Epic Games bastelt zusammen mit Nvidia an einer Hintertür. Über GeForce Now soll Fortnite auch unter iOS spielbar werden – wenn auch mit einem Haken.

Fortnite: Epic Games will Apple austricksen

Wer Fortnite auf dem iPhone oder iPad spielen möchte, der schaut seit fast eineinhalb Jahren in die Röhre. Der Rechtsstreit zwischen Hersteller Epic Games und Apple als Betreiber des App Stores hat nicht dazu geführt, dass das beliebte Spiel offiziell unter iOS wieder zur Verfügung steht. Mit einem Trick dürfte sich das aber bald schon ändern, denn Epic Games und Nvidia haben sich etwas überlegt.

Über den Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now von Nvidia soll es in Zukunft einfach möglich sein, Fortnite auf dem iPhone oder iPad zu zocken. Eine geschlossene Beta-Phase werde „bald“ starten, heißt es. Interessierte Mobilgamer können sich jetzt schon auf eine Warteliste eintragen lassen. Eine bezahlte Mitgliedschaft bei GeForce Now wird dazu zunächst nicht vorausgesetzt. Nvidia weist aber gleich darauf hin, dass die Anzahl der Teilnehmer limitiert ist (Quelle: Nvidia).

Dass die ganze Sache dann doch mindestens einen kleinen Haken hat, ist jetzt schon klar: Als eigenständige App für iOS wird der Battle-Royale-Klassiker nicht erscheinen. Stattdessen läuft das Spiel über den Safari-Browser von Apple. Eine Touch-Bedienung ist vorgesehen, über Bluetooth angeschlossene Gamepads werden auch unterstützt.

GeForce Now: Fortnite auch für Android-Handys

Besitzer von Android-Handys können Fortnite bereits als Sideload erhalten und so den Play Store von Google umgehen. Über GeForce Now soll Fortnite auch direkt für Android bereitgestellt werden. Anders als bei iOS wird das Spiel auch nicht in einem Browser laufen, sondern in der Nvidia-App.