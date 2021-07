Auf der Suche nach neuem Spiele-Futter? PlayStation-Plus-Abonnenten können sich ab sofort über drei neue Gratis-Games freuen, die jetzt heruntergeladen und gespielt werden können. Für PS4-Spieler gibt es zwei kostenlose Games, PS5-Besitzer können exklusiv ein weiteres Gratis-Spiel abstauben.

Sony PlayStation Facts

PlayStation Plus: Jetzt könnt ihr euch die Gratis-Games herunterladen

Sony hat auf Twitter die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten enthüllt, auf die ihr euch im Juli freuen könnt. Diese Games könnt ihr euch seit dem 6. Juli 2021 kostenlos sichern:

Call of Duty: Black Ops 4 und WWE 2K Battlegrounds könnt ihr euch zwischen dem 6. Juli und dem 2. August kostenlos auf eurer PS4 herunterladen, wenn ihr PS-Plus-Mitglied seid. Die Remastered-Version von A Plague Tale: Innocence steht hingegen nur Besitzern einer PlayStation 5 zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wer aktuell kein PS Plus hat oder sein Abo gerade auffrischen will, der findet ein entsprechendes Angebot direkt bei Amazon.

In Call of Duty: Black Ops 4 erwartet euch gewohnt solide Ego-Shooter-Kost mit kinoreifen und bombastischen Zwischensequenzen. Dazu gibt es einen actiongeladenen Multiplayer und auch noch den spaßigen Zombie-Modus, der vor allem Koop-Fans ans Herz gelegt ist. Übrigens: Black Ops 4 bietet mit Blackout auch seinen eigenen Battle-Royale-Modus. Sollte euch also Warzone inzwischen langweilen, ist vielleicht auch die Oldschool-Variante einen Blick wert.

Der Launch-Trailer vermittelt euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

WWE 2K Battlegrounds zieht euch in den digitalen Wrestling-Ring. Im Vergleich zu den Hauptteilen der Serie setzt Battlegrounds jedoch nicht auf eine möglichst realistische Inszenierung sondern wirkt dank Comic-Grafik und überzogenen Power-Moves sehr arcade-lastig und kurzweilig – der perfekte Spaß für zwischendurch also!

Wir sich einen noch besseren Eindruck vom Spiel machen will, wirft einen Blick auf den offiziellen Trailer:

A Plague Tale: Innocence entführt euch in das von der Pest geplagte Frankreich des 14. Jahrhunderts. Im Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Amicia De Rune, die gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Hugo vor der Inquisition fliehen muss. Doch die Flucht gestaltet sich schwierig. Denn einerseits leidet Hugo an einer rätselhaften Krankheit, andererseits machen hungrige Rattenschwärme die Straßen Frankreichs unsicher, die einen beunruhigenden Appetit auf Menschenfleisch entwickelt haben.

Neben einigen Rätsel-Passagen erwarten euch auch Stealth-Einlagen sowie actionreiche Bosskämpfe – das Gesamtpaket konnte uns auch im GIGA-Test überzeugen. Die überarbeitete Version für die PS5 bietet 4K-Auflösung und 60 FPS, sowie verbesserte Texturen und schnellere Ladezeiten.

Der offizielle Gameplay-Trailer des Spiels gibt euch einen guten Eindruck, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

War diesen Monat wieder etwas Passendes für euch dabei? Oder fällt die Ausbeute an Gratis-Games eurer Meinung nach diesen Monat eher mau aus? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder einen Download-Code geschickt.