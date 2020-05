Sony glaubt offenbar an die Langlebigkeit ihrer Hardware. Im neusten Gameplay-Video zu The Last Of Us 2 hat die PS Vita einen kurzen aber brutalen Auftritt.

Diese PS Vita hat es bis ins Jahr 2038 geschafft, mit ihrer Besitzerin die Apokalypse durchgestanden und gerät dann im neusten Gameplay-Video zu The Last of Us 2 an Ellie.

Der kleine Cameo der Vita ist einer der wenigen Momente mit Humor. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn die Welt von The Last Of Us ist ein grausamer und brutaler Ort. Dazu passend ist auch das Ende, das die Besitzerin dieses Reliktes der Unterhaltung ereilt. Ein Stich in den Hals und ein paar Blutfontänen später ist sie tot.

Ihre Partie in Hotline Miami wird sie wohl nicht beenden können, das Spiel ist sehr gut am Soundtrack zu erkennen.

Naughty Dog baut nicht zum ersten Mal ein wenig Sony-Produktplatzierung in ihre Spiele ein. In Uncharted 4: A Thief„ End hat Crash Bandicoot einen kleinen Auftritt.

Die PS Vita lässt Ellie leider liegen. In einem Spiel wie The Last of Us 2 wäre ein Mini-Spiel durch das Handheld aber auch sehr unpassend. Außerdem waren die Munition und Materialien die sinnvolleren Objekte zum Mitnehmen.