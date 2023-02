Der DualSense-Controller gehört zu den besten Features der PS5 – allerdings kann eine Einstellung eurer PlayStation den Einfluss eures Gamepads reduzieren. Dieser Trick hilft euch, das Maximum aus eurem Controller herauszuholen.

PS5-Trick: Mikrofon beeinträchtigt den DualSense

Der DualSense-Controller kann beim Zocken auf der PS5 mit Funktionen wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern wesentlich zur Immersion in eurem Lieblingsspiel beitragen. Eine PlayStation-Voreinstellung sorgt allerdings dafür, dass das Vibrations-Feature in bestimmten Situationen zu schwach bei euch ankommt. Dagegen hilft es, euer Mikrofon auszuschalten oder ein Headset zu verwenden

PlayStation 5: Diese Einstellung solltet ihr anpassen

Eure PS5 stellt die Vibrationsintensität und die Intensität des Trigger-Effekts automatisch als schwach ein, wenn ihr das Mikrofon des DualSense-Controllers verwendet – beispielsweise in Multiplayer-Spielen. Somit bekommt ihr schwächeres Feedback und die Next-Gen-Features des Gamepads wirken merklich dünner. Um dies zu umgehen, könnt ihr das Mikrofon ausschalten – wie dies funktioniert, erklären wir euch in unserem Übersichtsartikel. Alternativ könnt ihr auch ein Headset verwenden, dies hat keine negative Auswirkung auf die Stärke des Controller-Feedbacks.

Auf Reddit sorgt ein entsprechender Hinweis-Post für Aufregung. Viele PS5-Besitzer berichten, dass der Trick funktioniert und auch in Singleplayer-Spielen für stärkeres Feedback sorgt. Allerdings gibt es auch einige Kritiker, die keine Änderung feststellen wollen. Angesichts der Formulierung in den Einstellungen der PS5 – die ihr über Zubehör > Controller allgemein findet – ist jedoch klar festzustellen, dass die Verwendung des Controller-Mikros für reduzierte Vibrationen sorgt. Wenn ihr die volle Power des DualSense nutzen wollt, solltet ihr diesen Tipp also im Hinterkopf behalten.

