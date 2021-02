Sonys PlayStation 5 ist zwar bereits seit knapp 3 Monaten auf dem Markt – viele Exklusivspiele gibt es für die Next-Gen-Konsole aber noch nicht. Umso mehr dürften sich die PS5-Spieler darüber freuen, dass ein lang erwartetes Spiel endlich einen offiziellen Release-Termin hat – und der ist gar nicht mehr so weit weg.

Ratchet and Clank Facts

Exklusiv für die PlayStation 5 – Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni

Nachdem Sony vor einigen Wochen die Release-Zeitfenster einiger kommender PS5-Exklusivspiele in einem Video zeigte, hatten einige Spieler Angst, dass Ratchet & Clank: Rift Apart verschoben werden könnte. Nun gibt man jedoch im offiziellen PlayStation-Blog bekannt, dass das heiß erwartete Adventure ab dem 11. Juni 2021 exklusiv für die PS5 zur Verfügung stehen wird. Zudem wurde ein neuer kurzer Trailer veröffentlicht, der euch auf die kommende Veröffentlichung einstimmt:

zum Angebot

Ratchet & Clank: Rift Apart: PS5-Exklusivspiel kann ab sofort vorbestellt werden

Die Ankündigung des offiziellen Veröffentlichungstermin nutzen Sony und die Entwickler Insomniac Games noch, um die alle Fans und PS5-Spieler darauf hinzuweisen, dass das kommende Exklusivspiel ab sofort vorbestellt werden kann. Vorbesteller der Standard und der Digital Deluxe Edition erhalten die Carbonox-Rüstung, die Fans aus Ratchet & Clank 2 bekannt sein dürfte. Zudem schalten Vorbestellern den Verpixler früher als andere Spieler frei. Die Pixel-Knarre ist aus dem Vorgänger bekannt und verwandelt eure Gegner bei Beschuss in kleine Pixel-Blöcke.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) bei Amazon anschauen

Insomniac Games versichert zudem, dass sich das neue Ratchet-&-Clank-Spiel nicht nur für alt eingesessene Fans lohnt, sondern auch einen „exzellenten Einstieg“ in die Reihe bietet, da die Story des Adventure quasi als Stand-alone fungiert und somit keine Vorkenntnisse benötigt werden. Für „Ratchet & Clank“-Veteranen dürfte das jedoch vielleicht ein kleiner Dämpfer sein.

Und was erscheint sonst noch so in nächster Zeit für die PlayStation 5? Wir haben die wichtigsten Next-Gen-Spiele für euch zusammengefasst:

Ein Geheimnis behalten die Entwickler jedoch weiterhin für sich: Den Namen des zweiten Lombax, der auch das Cover-Art ziert. Der Blog-Eintrag schließt mir den Worten: „Hang in there, you'll be feeling rosy soon.“ Könnte der Name des neuen Humanoiden etwa Rosie lauten? Wann die Entwickler das Geheimnis lüften, verraten sie im Blog-Eintrag nicht. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie zuerst auf GIGA.