Der DualSense-Controller ist eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der PS5, aber eine bestimmte Einstellung kann den Spielspaß mit dem Gamepad reduzieren. Mit diesem Trick könnt ihr das Maximum aus eurem Controller herausholen.

PS5-Trick: Mikrofon beeinträchtigt den DualSense

Der DualSense-Controller kann beim Zocken auf der PS5 mit Funktionen wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern wesentlich zur Immersion in eurem Lieblingsspiel beitragen. Eine PlayStation-Voreinstellung sorgt allerdings dafür, dass das Vibrations-Feature in bestimmten Situationen zu schwach bei euch ankommt. Dagegen hilft es, euer Mikrofon auszuschalten oder ein Headset zu verwenden.

PlayStation 5: Diese Einstellung solltet ihr anpassen

Eure PS5 stellt die Vibrationsintensität und die Intensität des Trigger-Effekts automatisch als schwach ein, wenn ihr das Mikrofon des DualSense-Controllers verwendet – beispielsweise in Multiplayer-Spielen. Somit bekommt ihr schwächeres Feedback und die Next-Gen-Features des Gamepads wirken merklich dünner. Um dies zu umgehen, könnt ihr das Mikrofon ausschalten – wie dies funktioniert, erklären wir euch in unserem Übersichtsartikel. Alternativ könnt ihr auch ein Headset verwenden, dies hat keine negative Auswirkung auf die Stärke des Controller-Feedbacks.

Auf Reddit sorgt ein entsprechender Hinweis-Post für Aufregung. Viele PS5-Besitzer berichten, dass der Trick funktioniert und auch in Singleplayer-Spielen für stärkeres Feedback sorgt. Allerdings gibt es auch einige Kritiker, die keine Änderung feststellen wollen. Angesichts der Formulierung in den Einstellungen der PS5 – die ihr über Zubehör → Controller allgemein findet – ist jedoch klar festzustellen, dass die Verwendung des Controller-Mikros für reduzierte Vibrationen sorgt. Wenn ihr die volle Power des DualSense nutzen wollt, solltet ihr diesen Tipp also im Hinterkopf behalten.

