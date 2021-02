Das Zelda-Universum hat bereits zahlreiche Spiele hervorgebracht und Fans wissen, wie umfangreich diese sein können. Auch nach Jahren gibt es offenbar noch Details zu entdecken, die das Spiel noch ein wenig niedlicher machen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Facts

Zelda BOTW: Auch neue Spieler finden tolle Details

Reddit-Nutzer HerbertGoon hat sich Zeit gelassen, doch nun zeigt er sich von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Switch begeistert. Begeistert ist er auch von Kleinigkeiten, von denen so manch einer noch gar nichts wusste, zum Beispiel, dass sich die NPCs des Spiels unterstellen, sobald es anfängt zu regnen. Ein Detail, das das Spiel gleich noch ein wenig realistischer und sympathischer macht.

Weitere Details kommen ans Licht

Der Regen scheint bei BOTW sogar noch mehr auszulösen. Der Top-Kommentar unter dem Post deckt noch ein weiteres Detail auf, das mit dem nassen Wetter zu tun hat und von dem viele vermutlich das erste Mal hören.

Wusstet ihr, dass die Preise bei den Händlern niedriger sind, wenn es regnet? Laut Reddit-Nutzer paladinLight ist das so, weil sie während dieses Wetters weniger Kunden haben. Der Preisunterschied soll nicht ausschlaggebend, aber durchaus spürbar sein.

Aus den Kommentaren zu diesem Beitrag lässt sich herauslesen, dass viele nichts davon wussten. Reddit-Nutzer wie B-Bog und Linkkk_ haben schon mehr als 200 Stunden und sogar 2000 Stunden in das Spiel gesteckt und trotzdem ist dieses Detail für sie neu und erstaunlich.

Nintendo arbeitet derzeit an The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Viel ist zu dem Spiel noch nicht bekannt, auch nicht, wann es erscheinen soll, doch wir halten euch auf dem Laufenden.

