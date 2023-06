Eigentlich wurde erwartet, dass der diesjährige Smartphone-Geheimtipp von Samsung früher kommt. Jetzt soll sich herausgestellt haben, dass das Handy nicht nur später erscheint, sondern auch nur in ausgewählten Märkten. Auch ein weiteres Detail lässt die Vorfreude schrumpfen. Es geht um das Samsung Galaxy S23 FE.

Samsung Electronics Facts

Neuer Zeitplan für Samsung Galaxy S23 FE aufgetaucht

In den letzten Wochen und Monaten sind sehr viele Gerüchte mit dem Galaxy S23 FE im Umlauf gewesen. Teilweise hieß es sogar, dass das Handy gar nicht kommt. Dann sollte es früher kommen. Doch jetzt soll SamMobile zuverlässige Informationen erhalten haben, die einen unerwarteten Plan von Samsung bezüglich des Smartphone-Geheimtipps aufdecken.

Laut SamMobile soll Samsung für das Galaxy S23 FE einen komplett neuen Fahrplan vorsehen. Demnach soll das Handy zwar im 3. Quartal 2023 wirklich auf den Markt kommen, aber nur in ausgewählten Märkten. Welche das sein werden, ist nicht bekannt. Erst im 4. Quartal 2023 soll die Verfügbarkeit dann ausgebaut werden. Damit würde Samsung das S23 FE wieder kurz vor den Galaxy-S24-Smartphones auf den Markt bringen, die Anfang 2024 erwartet werden.

Mittlerweile soll auch feststellen, dass Samsung im Galaxy S23 FE nur den Exynos 2200 als Prozessor verbaut. Es wird also keine Version mit Qualcomm-Prozessor geben. Nicht einmal in ausgewählten Regionen wie Südkorea oder den USA, wo eigentlich nur Qualcomm-Modelle erscheinen. Damit hätte sich Samsung für die schlechteste aller Optionen entschieden. Optimal wäre der Snapdragon 8 Gen 2, der schon in den Galaxy-S23-Handys hervorragende Arbeit leistet.

Zur Erinnerung: Das hat das Samsung Galaxy S21 FE ausgemacht:

Samsung Galaxy S21 FE im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 FE damit überflüssig?

Das Samsung Galaxy S20 FE (Test) und Galaxy S21 FE (Test) mit Qualcomm-Prozessoren waren echte Smartphone-Geheimtipps. Besonders als die Preise auf etwa 400 Euro gesunken sind. Das Galaxy S23 FE könnte in dem Punkt wegen des Exynos-Prozessors und dem viel zu späten Erscheinungsdatum enttäuschen. Am Ende entscheidet der Preis.