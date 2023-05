Viele Samsung-Fans warten mit großer Spannung auf den nächsten Smartphone-Geheimtipp, der in den kommenden Wochen vorgestellt wird. Vorab sind zum Galaxy S23 FE bereits viele Details durchgesickert. Neue Informationen versprechen aber nichts Gutes.

Samsung Galaxy S23 FE mit ungeliebtem Exynos-Prozessor

Das Galaxy S21 FE (Test) wurde zum Smartphone-Geheimtipp, weil Samsung dort nicht wie in den normalen S-Klasse-Smartphones einen Exynos-Chip verbaut hat, sondern einen von Qualcomm. Und auch die Galaxy-S23-Smartphones sind so stark, weil der Snapdragon 8 Gen 2 im Vergleich zum Exynos 2200 so ein viel besserer Prozessor ist. Doch genau dieser soll laut neuesten Informationen im Galaxy S23 FE arbeiten (Quelle: AndroidHeadlines).

Statt beispielsweise auf den Snapdragon 8+ Gen 1 zu setzen, der immer noch eine hohe Effizienz und Leistung besitzt, soll Samsung tatsächlich den ungeliebten Exynos 2200 aus dem Galaxy S22 verbauen. Im Vergleich zu einem Qualcomm-Prozessor kann der Chip von Samsung nicht mithalten. Damit wird das Galaxy S23 FE auf einen Schlag unattraktiv. Man könnte nämlich direkt ein Galaxy S22 (Test) kaufen, welches mittlerweile deutlich günstiger zu haben ist (bei Amazon anschauen).

Allein das vermutlich etwas größere Display, der größere Akku und die bessere Kamera im Vergleich zum Galaxy S22 würden noch für ein Galaxy S23 FE sprechen. Doch das Herzstück des neuen Smartphone-Geheimtipps würde nicht dazu passen. Dann solltet ihr lieber etwas Geld sparen und zum viel besseren Galaxy S23 greifen.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S23 im Detail vor:

Samsung Galaxy S23 (Plus) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 FE soll Smartphone-Verkäufe ankurbeln

Mit dem Wissen, dass im Galaxy S23 FE der schlechte Exynos 2200 zum Einsatz kommt, könnte Samsungs Plan, die Smartphone-Verkäufe anzukurbeln, scheitern. Denn die Galaxy-S23-Smartphones verkaufen sich einige Monate nach dem Marktstart deutlich schlechter und das Galaxy S23 FE sollte eigentlich der Rettungsanker sein. Mit dem alten Prozessor und vermutlich einem viel zu hohen Preis könnte das in die Hose geben. Spätestens bei der Vorstellung in einigen Wochen wird sich zeigen, was Samsung mit dem Galaxy S23 FE wirklich schafft.

