In wenigen Wochen wird die Vorstellung der Galaxy Watch 6 erwartet. Wer nun aber glaubt, dass Samsung seine alten Smartwatches links liegen lässt, irrt sich gewaltig. Denn selbst eine Uralt-Smartwatch hat jetzt ein neues Update erhalten.

Eigentlich ruhte die Galaxy Watch bereits auf dem Technik-Friedhof. Fünf Jahre sind in der Smartwatch-Welt schließlich eine halbe Ewigkeit. Trotzdem hat Samsung für die 2018 erschienene Smartwatch ein neues Update ausgerollt.

Samsung verteilt Update für Galaxy Watch

Das ist rund 34 MB groß und soll Samsung zufolge das Verhalten der Sensoren in der Uhr verbessern (via Android Authority). Was das genau bedeutet, erklärt der Elektronikhersteller hingegen nicht.

Es dürfte aber auf der Hand liegen, dass Samsung mit dem Update einen schwerwiegenden Fehler behoben hat, der die Funktionsweise der Galaxy Watch in Mitleidenschaft gezogen hat. Andernfalls hätte Samsung einer fünf Jahre alten Smartwatch wohl kaum ein neues Update spendiert.

Die Buildnummer des Updates lautet R810XXU1GWE2. An der Softwareversion schraubt Samsung hingegen nicht. Es bleibt bei Tizen 5.5.0.2.

Zuletzt hat Samsung für die Galaxy Watch im August 2022 ein Update verteilt. Damals ging um eine verbesserte Stabilität des GPS-Moduls.

Samsung kämpft auf dem Smartwatch-Markt mit Verlusten

Der Smartwatch-Markt hatte für Samsung jüngst keine guten Nachrichten. Die Südkoreaner sind vom zweiten auf den dritten Platz gefallen und mussten ihre Silbermedaille an einen vergleichsweise unbekannten Hersteller aus Indien abgeben.

Die Hoffnungen dürften nun auf der Galaxy Watch 6 ruhen, die Ende Juli vorgestellt werden soll. Letzten Gerüchten zufolge soll die Samsung-Smartwatch mit der drehbaren Lünette ein legendäres Feature wieder zurückbringen. Beim Prozessor könnte potenziellen Käufern aber eine Enttäuschung ins Haus stehen, denn Samsung soll lediglich auf einen alten Chip mit leicht höherem Takt setzen.