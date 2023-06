Pocket Casts steht ab sofort auch auf Android-Smartwatches zur Verfügung. Zuvor gab es die umfangreiche Podcast-App am Handgelenk nur für die Apple Watch. Auch bei der Wear-OS-Variante wird allerdings ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Android Wear Facts

Pocket Casts für Android-Smartwatches erschienen

Die Podcast-App Pocket Casts hat eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich, mit Eigentümerwechseln und so manchen Problemen hinter den Kulissen. Mittlerweile gehört das Open-Source-Projekt zu Automattic, dem Unternehmen hinter WordPress. Dieses hatte schon vor einiger Zeit eine Weiterentwicklung der App angekündigt. Unter anderem sollten auch Besitzer einer Android-Smartwatch in den Genuss von Pocket Casts kommen.

Genau das ist jetzt passiert. Ab sofort steht eine erste Betaversion der App bereit, mit der erstmals auch Wear OS unterstützt wird. Sowohl Wear OS 3 als auch ältere Versionen sollen Berichten nach kompatibel sein. Damit kann die App unter anderem auf Galaxy-Watch-Modellen von Samsung oder der Google Pixel Watch verwendet werden. Solange Wear OS installiert ist, sollte Pocket Casts funktionieren (Quelle: 9to5Google).

Hier geht es zu Pocket Casts im Play Store:

Pocket Casts - Podcast Player Automattic, Inc

Auch auf Android-Smartwatches versteht sich Pocket Casts als plattformübergreifende Podcast-App. Man selbst bezeichnet sich als „die leistungsfähigste Podcast-Plattform der Welt“. Inhalte lassen sich herunterladen, um sie offline hören zu können. Auch ein Auto-Download neuer Episoden wird angeboten. Unter Wear OS funktioniert die App zudem weitgehend unabhängig von einem begleitenden Smartphone.

Auch auf der neuen TicWatch 5 Pro funktioniert Pocket Casts:

TicWatch 5 Pro vorgestellt: Android-Smartwatch mit zwei Displays

Pocket Casts für Wear OS nur im Abo

Genau wie die eigenständige App für die Apple Watch ist auch Pocket Casts für Wear OS auf Abonnenten von Pocket Casts Plus beschränkt. Hier fallen 4,49 Euro pro Monat an. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt 44,92 Euro (statt 53,88 Euro). In beiden Fällen bietet Pocket Casts einen 14-tägigen Probezeitraum an.