Mobvoi hat mit der TicWatch 5 Pro eine neue Android-Smartwatch vorgestellt, die es richtig in sich hat. Sie kommt nicht nur mit neuen Funktionen für das zweite Display und einem riesigen Akku, sondern auch mit einem neuen Prozessor. Samsung bekommt damit starke Konkurrenz.

TicWatch 5 Pro offiziell vorgestellt

Mit der TicWatch 5 Pro hat Mobvoi seine neueste Android-Smartwatch vorgestellt. Das Unternehmen bleibt seinem einzigartigen Konzept mit den zwei Displays treu und erweitert den Funktionsumfang deutlich. So lassen sich jetzt auch Fitness-Daten direkt auf dem sparsamen Display anzeigen. Zudem nutzt Mobvoi die verschiedenen Farben, um während des Sports visuell auf den Puls aufmerksam zu machen. Das ist sehr praktisch.

Unter dem sparsam Zweitdisplay der TicWatch 5 Pro steckt aber weiterhin eine vollwertige Android-Smartwatch mit neuester Technik. So kommt der bisher leistungsstärkste Qualcomm-Prozessor Snapdragon W5+ Gen 1 zum Einsatz. In Kombination mit dem sehr großen 628-Wh-Akku soll eine Laufzeit von 80 Stunden erreicht werden. Damit verbaut Mobvoi einen größeren Akku als Samsung in der Galaxy Watch 5 Pro (Test). Dort kommt ein 590-mAh-Akku zum Einsatz. Mit dem sparsamen Zweit-Display dürfte die Laufzeit viel höher sein.

Alle Features der TicWatch 5 Pro im Überblick.

Ansonsten ist die TicWatch 5 Pro sehr robust gebaut, wasserdicht und unterstützt alle Funktionen auf Basis der neusten Wear-OS-3-Version. Das Zusammenspiel mit eurem Android-Handy dürfte also reibungslos funktionieren. Es gibt viele Sport-Tracking-Features und auch eine Schlafüberwachung. Auf eine EKG-Funktion oder Blutdruckmessung müsst ihr hier aber verzichten.

Im Video wird die TicWatch 5 Pro im Detail vorgestellt:

TicWatch 5 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Die TicWatch 5 Pro wird nur in einer WiFi-Version zum Preis von 359,99 Euro verkauft. Die Android-Smartwatch ist ab sofort beim Hersteller (bei Mobvoi anschauen) und bei Amazon (bei Amazon anschauen) erhältlich.

