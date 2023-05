Xiaomi hat heute wie erwartet mit dem Civi 3 ein neues Mittelklasse-Smartphones vorgestellt, welches in abgeänderter Form auch nach Deutschland kommen dürfte. Das Handy sieht nicht nur schick aus und kommt mit einem interessanten Farbkonzept, sondern bietet auch richtig viel Ausstattung für das Geld.

Xiaomi Civi 3 offiziell vorgestellt

Mit dem Civi 3 hat Xiaomi in China ein neues Mittelklasse-Handy vorgestellt, welches mit großer Wahrscheinlichkeit als Xiaomi 14 Lite in einigen Monaten auch nach Deutschland kommen dürfte. Entsprechend ist der Blick auf das neue Handy ganz spannend (Quelle: Xiaomi). Besonders wenn man sich den Speicher anschaut. Xiaomi bietet das Handy mit bis zu 1 TB an. Der Arbeitsspeicher liegt bei bis zu 16 GB. So viel bekommt man nicht einmal in viel teureren Smartphones.

Das 6,55 Zoll in der Diagonale messende OLED-Display löst mit FHD+ auf, arbeitet mit bis zu 120 Hz und kann bis zu 1.500 Nits hell werden. Da bewegen wir uns schon im High-End-Bereich und nicht mehr in der Mittelklasse. Vorausgesetzt, die Angaben stimmen auch. Das Xiaomi 13 Ultra soll nämlich nicht so hell sein wie vom Hersteller versprochen. Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 8200-Ultra zum Einsatz, der für eine solide Leistung sorgen dürfte.

Bei der Hauptkamera kommt ein 50-MP-Sensor von Sony zum Einsatz. Dazu gibt es einen 8-MP-Ultraweitwinkel. Auf einen optischen Zoom wird verzichtet. Die Frontkamera ist mit 32 MP hoch aufgelöst und sitzt in einer pillenförmigen Punch-Hole im Display, wie es schon beim Xiaomi 13 Lite der Fall ist. Der Akku fällt mit 4.500 mAh relativ groß aus und lässt sich mit 67 Watt auch zügig laden. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi Civi 3 anschauen:

Xiaomi Civi 3: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi Civi 3 erscheint nur in China. Dort gibt es folgende Konfigurationen und Preise:

12 GB RAM und 256 GB Speicher für 2.499 Yuan (umgerechnet 329 Euro)

12 GB RAM und 512 GB Speicher für 2.699 Yuan (umgerechnet 356 Euro)

16 GB RAM und 1 TB Speicher für 2.999 Yuan (umgerechnet 395 Euro)

In Deutschland wird das Handy vermutlich als Xiaomi 14 Lite erscheinen. Das Xiaomi 13 Lite wurde für ab 499 Euro verkauft. Dafür gab es 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher.

