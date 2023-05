Samsung wird schon in Kürze neue Falt-Handys vorstellen. Bei diesen wird an vielen Stellen nachgebessert, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden. In einem Bereich ist Samsung aber wohl ans Limit gekommen. Es geht um den Akku. Die Laufzeit könnte aber trotzdem etwas besser werden.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ohne größeren Akku

Samsung hat den Akku des Galaxy Z Flip 4 im Vergleich zum Galaxy Z Flip 3 deutlich größer gemacht und die Laufzeit so spürbar verbessert. Die Kapazität ist von 3.300 mAh auf 3.700 mAh angewachsen. Beim Galaxy Z Flip 5 wird es so einen Sprung nicht geben. Tatsächlich soll sich die Kapazität überhaupt nicht ändern. Samsung teilt die Akkus nur etwas anders auf. Der eine Akku in der oberen Hälfte wird minimal kleiner, während der andere Akku im unteren Bereich etwas anwächst. Insgesamt bleibt die Kapazität aber unverändert (Quelle: SamMobile).

Die Akkulaufzeit könnte trotzdem etwas besser ausfallen, da im Galaxy Z Flip 5 der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommt. Dieser hat schon im Galaxy S23 (Test) gezeigt, wie viel effizienter und schneller der Chip ist. Dort hatte Samsung aber auch einen etwas größeren Akku verbaut. Zudem soll das Galaxy Z Flip 5 ein größeres Außendisplay besitzen, das mehr Energie benötigt. Ob also die Effizienz des Chips ausreicht, um die Laufzeit zu verlängern, werden wir erst in einem Test erfahren.

Im Video könnt ihr euch zum Vergleich noch einmal das Samsung Galaxy Z Flip 4 anschauen:

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit großer Neuerung

Eine wichtige Änderung soll Samsung dann noch durchführen. Das Galaxy Z Flip 4 war schon IPX8-zertifiziert und somit gut gegen Wasser geschützt. Mit dem Galaxy Z Flip 5 soll hingegen eine IP67-Zertifizierung erreicht werden. Damit wäre das Falt-Handy nicht nur wasserdicht, sondern auch gegen Staub geschützt. Es dürfte damit zu den robustesten Falt-Handys gehören.

