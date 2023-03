Für die Apple Watch steht sie schon länger zur Verfügung, jetzt soll sie auch Besitzer von Android-Smartwatches unterhalten: Die Entwickler der Podcast-App Pocket Casts haben bestätigt, dass sie an einer App für Wear OS arbeiten. Schon die erste Version soll unabhängig von einem Smartphone funktionieren.

Android Wear Facts

Pocket Casts: Podcast-App für Wear OS kommt

Langsam aber sicher entscheiden sich immer mehr App-Entwickler, Googles Wear OS doch eine Chance zu geben. Obwohl der Smartwatch-Markt deutlich von der Apple Watch dominiert wird, gibt es beim Betriebssystem für Android-Smartwatches immer mehr Bewegung. Als neues Beispiel reiht sich die Podcast-App Pocket Casts ein.

Pocket Casts hatte seine mobilen Clients im Oktober letzten Jahres als Open Source zur Verfügung gestellt, weshalb die Entwicklung nun jederzeit nachvollziehbar ist. So lässt sich bestätigen, dass die Programmierer an einer Variante für Wear OS arbeiten (Quelle: Pocket Casts bei GitHub). Schon in der Android-Wear-Ära gab es die Podcast-App für Smartwatches.

Bereits die erste geplante Version von Pocket Casts soll unabhängig von einem begleitenden Smartphone funktionieren. Erst eine spätere Version der mobilen App soll dann auch zusätzlich über das Android-Handy gesteuert werden können.

Darüber hinaus ist bisher nur wenig bekannt. Die Variante für Wear OS soll sich in Sachen Funktionalität an der App für die Apple Watch orientieren, die bereits seit einiger Zeit verfügbar ist. Hier werden unter anderem Downloads ermöglicht, um Podcasts auch offline hören zu können.

Wear OS gibt es zum Beispiel auf der Samsung Galaxy Watch 5 (Pro):

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Ein Pro steht vor der Tür! Abonniere uns

auf YouTube

Podcasts bei Wear OS: Auswahl wird größer

Dass die Entwickler von Pocket Casts die Arbeit an einer Wear-OS-App aufgenommen haben, ist eine erfreuliche Nachricht. Derzeit haben Besitzer von Android-Smartwatches nicht die größte Auswahl, Podcasts über ihre Uhren abzuspielen. Immerhin steht Spotify dafür bereit und auch YouTube Music arbeitet Berichten zufolge daran, eine Podcast-Funktion für Smartwatches einzuführen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.