Samsung bringt dem Galaxy S24 Ultra einen neuen Trick bei

Samsung wird bald mit dem Galaxy S24 Ultra ein neues High-End-Smartphone vorstellen, dass es wirklich in sich haben dürfte. Bei Apple soll sich Samsung schon den Rahmen aus Titan abgeschaut haben. Jetzt wurde bekannt, dass sich das Unternehmen noch an anderer Stelle vom Konkurrenten hat inspirieren lassen. Dieses Mal geht es um die Kamera.

Samsung Galaxy S24 Ultra soll 24-MP-Fotos schießen

Apple hat mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zwei neue Smartphones eingeführt, die einen Rahmen aus Titan besitzen. Bereits im Januar 2024 könnte Samsung diese Eigenschaft der Apple-Handys zumindest im Galaxy S24 Ultra übernehmen. Auch dort soll ein Titanrahmen verbaut sein, der in Kombination mit einem robusteren Glas das Smartphone deutlich widerstandsfähiger macht. Doch nicht nur dabei könnte sich Samsung an Apple orientieren. Laut neuesten Informationen soll die 200-MP-Hauptkamera bessere Fotos in Standardauflösung aufnehmen.

Mit der neuen iPhone-15-Generation hat Apple eine kleine Änderung bei der Kamera umgesetzt. Statt 12-MP-Fotos zu schießen, erzeugt sie 24-MP-Fotos. Dabei nutzt Apple eine Technologie, die viele Fotos in maximaler Auflösung nimmt und diese zu einem besseren 24-MP-Foto zusammensetzt. So bekommt man die Schärfe und Bildqualität ähnlich zum 48-MP-Foto, spart aber viel Speicherplatz, weil nur in 24 MP gespeichert wird, und erhält einen höheren Dynamikumfang. Genau das gleiche soll Samsung beim Galaxy S24 Ultra auch machen und von 12 auf 24 MP wechseln (Quelle: SamMobile).

Bisher kann das Galaxy S24 Ultra nur Fotos mit 12, 50 und 200 MP aufnehmen. Jede Auflösung hat ihre Vor- und Nachteile. Die neue 24-MP-Auflösung könnte viele Vorteile der anderen Auflösungen vereinen und deutlich bessere Bilder erzeugen. Ob das wirklich klappt, hängt auch immer von der Software und Bildberechnung ab.

Wir haben die Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra unter die Lupe genommen:

Samsung-Event steht bald an

Ob sich die Informationen wirklich bestätigen, dürfte bereits in wenigen Wochen klar sein. Samsung soll am 17. Januar 2024 das nächste Unpacked-Event durchführen und dort die neuen Galaxy-S24-Smartphones vorstellen.

