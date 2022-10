Zum Aussehen der Handys Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra sind neue Hinweise aufgetaucht. Manche chinesische Online-Shops bieten bereits Hüllen für das kommende Top-Smartphone an. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf das Design ziehen.

Samsung: Hüllen für Galaxy-S23-Reihe aufgetaucht

Monate vor der Veröffentlichung sind bereits Schutzhüllen für die Galaxy-S23-Reihe von Samsung aufgetaucht. In chinesischen Online-Shops lassen sich die Hüllen bereits erstehen. Gab es beim Vorgänger teils noch einen hervorstehenden Kamerabuckel, ist dieser bei den Nachfolgern allem Anschein nach nicht mehr Teil des Konzepts. Auch soll das Galaxy S23 mit seinem 6,1-Zoll-Bildschirm über etwas dickere Ränder verfügen. Zuvor waren schon die Farben der neuen Smartphones bekanntgeworden.

Den Hüllen zufolge wird sich vor allem bei der Standard- und Plus-Variante etwas ändern, während die Ultra-Variante des Galaxy S23 zumindest optisch dem Vorgänger gegenüber sehr ähnlich aussieht. An der Anzahl der rückseitigen Kameras wird sich hingegen nichts ändern. Insgesamt passt sich das Design des Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus dem des Ultra-Modells weiter an.

Hier ein Blick auf die Hüllen. Anders als der Aufdruck vermuten lässt, wird das Plus-Modell nicht als Pro-Modell verkauft.

Unter der Haube dürften die Neuerungen spürbarer ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass Samsung dem Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus einen größeren Akku spendiert. Beim Standardmodell ist von 3.900 mAh, bei der Plus-Variante von 4.700 mAh auszugehen. Die Ultra-Variante soll hingegen weiter 5.000 mAh bieten.

Beim Prozessor wird Samsung erneut zweigleisig fahren und teilweise Exynos-SoCs, in manchen Märkten aber den Snapdragon 8 Gen 2 verwenden.

Galaxy-S23-Reihe: Vorstellung wohl im Januar

Samsung selbst hat sich noch nicht zu einem Vorstellungstermin geäußert. Nach jetzigem Kenntnisstand sollen das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra im Januar 2023 vorgestellt werden.