Samsung bietet viele verschiedene Android-Smartphones an und hält diese mit regelmäßigen Software-Updates auch über Jahre auf dem aktuellsten Stand. Es gibt aber auch Handys, die eigentlich keine Updates mehr bekommen sollten und trotzdem weiterhin mit dabei sind. Dieses Mal hat es eine echte Legende getroffen.

Samsung Galaxy A50 erhält Januar-Update

Während wir gespannt auf das Galaxy A54 warten, welches bald vorgestellt wird, hat Samsung eine echte Überraschung rausgehauen. Für das mittlerweile fast vier Jahre alte Galaxy A50 (Test) wurde jetzt das Januar-Update veröffentlicht, welches auch für die neuesten Smartphones verfügbar ist (Quelle: SamMobile). Das Galaxy A50 war die Grundlage für die extrem erfolgreiche Galaxy-A-Serie und hat dafür gesorgt, dass Samsung Millionen Smartphones mehr verkaufen konnte. Eigentlich hätte das Smartphone keine Updates mehr bekommen dürfen. Vermutlich nutzen noch viele Menschen dieses legendäre Handy und deswegen lässt es Samsung noch nicht fallen.

Das Januar-Update für das Galaxy A50 wird von Samsung aktuell in 23 Ländern verteilt. Es dürfte also jetzt schon für euch verfügbar sein oder sehr bald kommen. Damit wird das Smartphone auf den neuesten Stand gebracht, einige größere Sicherheitslücken werden geschlossen. Wenn euch das Update also angeboten wird, solltet ihr es unbedingt installieren. An der Android-Version ändert sich hingegen nichts mehr. Das Galaxy A50 ist zu alt, um von der Update-Garantie komplett erfasst zu werden. Es bleibt also weiterhin bei Android 11.

Diese Neuerungen von One UI 5.0 bekommt ihr leider nicht mehr:

Bald müsst ihr auf ein neues Handy umsteigen

Das Galaxy A50 hat zwar jetzt noch von Samsung ein aktuelles Software-Update spendiert bekommen und das Handy somit sicher gemacht, doch das wird nicht ewig so weitergehen. Besonders wenn ihr sicherheitsrelevante Apps wie für Onlinebanking nutzt, solltet ihr euch bald nach einem neueren Modell umschauen. Mit dem Galaxy A53 (Test) bietet sich ein Handy an, welches stark im Preis gefallen ist. Oder ihr wartet auf das Galaxy A54 und seid dann für fünf Jahre abgesichert.

