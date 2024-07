Samsung überrascht: Altes Handy erhält wichtiges Software-Update

Samsung versorgt seine Smartphones sehr zuverlässig mit Software-Updates. Irgendwann sind die Geräte aber so alt, dass sie aus dem normalen Support rausfallen. Und trotzdem kommt es öfter vor, dass das Unternehmen überraschend noch einmal nachlegt. Genau das ist jetzt wieder passiert. Wenn euch das Update angeboten wird, solltet ihr es sofort installieren.

Samsung Galaxy S20 FE erhält Juli-Update

Eigentlich ist das Galaxy S20 FE schon lange ausgemustert. Es erhält also weder neue Android-Versionen noch neue Sicherheitsupdates. Hin und wieder kommt es aber vor, dass Samsung doch noch einmal eine Aktualisierung veröffentlicht. Das ist immer dann der Fall, wenn viele Menschen das jeweilige Modell noch verwenden und schwerwiegende Sicherheitslücken auftauchen. Für die 5G-Version des Galaxy S20 FE wurde zunächst in den USA das Juli-Update veröffentlicht. Damit werden 58 Sicherheitslücken geschlossen. Einige davon sind kritisch (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Wenn ihr das Galaxy S20 FE 5G in Deutschland noch verwendet, dann solltet ihr nach dem Software-Update Ausschau halten. Samsung veröffentlicht neue Versionen immer zuerst in einem Land. Wenn dort keine Probleme auftauchen, dann wird die neue Version in anderen Regionen angeboten. In dem Fall zuerst in den USA und später mit Sicherheit auch in Deutschland. Das Juli-Update dürfte die letzte neue Version sein, die Samsung diesem Handy spendiert. Es hätte eigentlich schon gar nichts mehr erhalten sollen.

So könnt ihr euer Samsung-Handy selbst untersuchen:

Samsung: Probleme selbst lösen Abonniere uns

auf YouTube

Viele Samsung-Handys erhalten bald großes Software-Update

Das Galaxy S20 FE kam Ende 2020 auf den Markt und damit etwas zu früh für die neue fünfjährige Update-Garantie, die ab dem Galaxy S21 gilt. Es hat kein Update mehr auf Android 14 erhalten und wird entsprechend auch kein Android 15 bekommen. Ganz anders sieht es bei Smartphones ab 2021 aus. Egal ob Einsteiger-, Mittelklasse- oder High-End-Handy, Samsung wird alle neueren Modelle mit Android 15 und One UI 7 ausstatten. Wenn ihr also ein zu altes Handy habt, solltet ihr unbedingt umsteigen, um von den Neuerungen zu profitieren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.