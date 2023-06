Samsung veranstaltet Ende Juli 2023 ein Unpacked-Event, auf dem viele neue Produkte vorgestellt werden sollen. Doch jetzt ist der schlimmste Fall eingetroffen. Alle neuen Smartphones, Tablets und Smartwatches wurden vorab geleakt, sodass es zumindest optisch keine Überraschungen mehr geben wird.

Alle neuen Samsung-Geräte vorab geleakt

In den letzten Wochen sind immer wieder vereinzelt Informationen zu den neuen Samsung-Produkten durchgesickert, die Ende Juli 2023 vorgestellt werden sollen. Doch jetzt kommt der Super-GAU. Promobilder enthüllen alle Geräte auf einen Schlag und verraten wichtige Details:

Der Profi-Leaker Evan Blass (@evleaks) hat Promobilder von den neuen Galaxy-Tab-S9-Tablets, dem Galaxy Z Flip 5 und den Galaxy-Watch-6-Smartwatches geleakt. Samsung hat zwar versucht, die Bilder so schnell wie möglich zu entfernen, doch was einmal im Netz landet, das lässt sich nun einmal nicht mehr entfernen. Und so könnt ihr euch die neuen Samsung-Produkte über einen Monat vor der Ankündigung schon jetzt anschauen.

Während sich bei den Galaxy-Tab-S9-Tablets optisch im Grunde nichts tut und wir das Galaxy Z Flip 5 schon gesehen haben, ist der Blick auf die Smartwatches schon interessanter. Denn dort sehen wir das neue Design der Galaxy Watch 6 Classic mit drehbarer Lünette und viel dünneren Rändern um den Bildschirm. Die dünneren Ränder wird es laut den Bildern auch bei der normalen Galaxy Watch 6 geben. Das ist ein riesiger Fortschritt im Vergleich zur aktuellen Generation.

Zum Vergleich die aktuellen Galaxy-Watch-5-Smartwatches von Samsung:

Ungereimtheiten auf den Bildern

Ein wenig Vorsicht sollte man bei den geleakten Bildern aber doch walten lassen. Denn die Bildschirmränder der normalen Galaxy Watch 6 unterscheiden sich auf zwei Bildern. In dem Gruppenfoto wirken sie deutlich dünner als auf dem zweiten Bild, wo nur die Smartwatch allein zu sehen ist. In beiden Fällen ist der Bildschirmrand schmaler als bei der Galaxy Watch 5. Wie schmal er wirklich ausfällt, erfahren wir vermutlich Ende Juli.