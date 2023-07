Samsungs Gewinn ist im abgelaufenen Quartal um ganze 96 Prozent eingebrochen. Verluste in der wichtigen Chip-Sparte gelten als Grund für den starken Rückgang. Auch der Umsatz ist laut Samsungs Prognose im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken.

Samsung: Gewinn bricht um 96 Prozent ein

Vorläufigen Zahlen zufolge hat es für Samsung im zweiten Quartal des Jahres erneut einen umfangreichen Gewinneinbruch gegeben. Der Konzerngewinn ist zwischen April und Juni um 96 Prozent gesunken. Am Ende steht ein operativer Gewinn von rund 420 Millionen Euro in den Büchern. Vor einem Jahr konnte der Konzern im zweiten Quartal noch einen Gewinn von rund 9,8 Milliarden Euro einfahren.

Für Samsung handelt es sich um den geringsten Gewinnwert in einem Quartal seit 14 Jahren. Analysten hatten sogar mit noch etwas weniger gerechnet. Endgültige Zahlen sollen am 27. Juli vorgelegt werden (Quelle: Samsung Newsroom).

Auch beim Umsatz hat Samsung deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Laut Ergebnisausblick steht hier ein Rückgang von 22 Prozent in den Büchern. Der Konzern rechnet damit, dass die Umsätze im zweiten Halbjahr wieder anziehen werden. Von einer schrittweisen Erholung der Nachfrage wird ausgegangen, insbesondere in China.

Samsung: Nachfrage zu Speicherchips gesunken

Samsung zufolge ist der Einbruch bei Gewinn und Umsatz auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einerseits habe der Konzern wie die Branche insgesamt mit einem Überangebot an Speicherchips zu kämpfen. In den letzten Monaten sind die Preise für Speicherchips aufgrund der mangelnden Nachfrage um 13 bis 18 Prozent gesunken. Allerdings hat sich dieser Rückgang in letzter Zeit verlangsamt, da Samsung und andere Konkurrenten die Produktion gedrosselt haben.

Die Lagerbestände der Kunden seien zudem hoch. Auch die hohe Inflation habe die Konsumlaune eingetrübt.

