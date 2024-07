Sky startet neue Streaming-Alternative: Wer Joko & Klaas feiert, wird sie lieben

Sky Deutschland bringt mit Sky Stream ein neues Streaming-Angebot auf den Markt. Kunden können mit der neuen Set-Top-Box Fernsehen und Streaming-Dienste auf einer Oberfläche vereinen. Dazu passt eine Partnerschaft mit ProSiebenSat.1.

Sky Stream: Neues Streaming-Angebot startet

Ab dem 31. Juli können Kunden das neue Streaming-Angebot von Sky buchen, das lineares Fernsehen und Streaming-Dienste auf einer Oberfläche vereint. Sky verspricht mit der Box ein übersichtlicheres Fernseherlebnis ganz ohne Satellitenempfang oder Kabelanschluss.

Smarte Funktionen wie eine senderübergreifende Suchfunktion und personalisierte Merklisten sollen den TV-Konsum erleichtern. Alle Inhalte, egal ob von Sky, Free-TV-Sendern oder Streaming-Diensten, sind zentral abrufbar. Dazu gehören die Mediatheken von ARD, ZDF und Arte ebenso wie bekannte Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und Apple TV.

So sieht die Startseite von Sky Stream aus:

Die neue Streaming-Plattform von Sky. (Bildquelle: Sky Deutschland)

Das Einstiegspaket Sky Entertainment mit Netflix ist ab 15 Euro im Monat verfügbar und beinhaltet Free-TV in HD-Qualität sowie zahlreiche Serien, Dokumentationen und Shows. Das Angebot kann durch Premium-Pakete wie Bundesliga, Sport und Cinema sowie weitere Optionen erweitert werden.

Die Streaming-Box selbst bietet WiFi 6 und Bluetooth als drahtlose Verbindungsmöglichkeiten. Ein Ethernet-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. Dolby Atmos sowie eine Bildausgabe bis zu 4K sind möglich.

Während Sky Stream in Deutschland in Kürze startet, müssen sich Interessenten in Österreich noch gedulden. Dort wird die Box voraussichtlich ab 2025 erhältlich sein (Quelle: Sky Deutschland).

Sky Stream: Partnerschaft mit ProSiebenSat.1

Zum Start von Sky Stream hat Sky die bestehende Kooperation mit ProSiebenSat.1 erweitert. Neben den linearen TV-Sendern wird auch die Joyn-App auf der neuen Sky-Plattform verfügbar sein. Damit soll das Content-Angebot von Sky weiter ausgebaut und den Nutzern der Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten ermöglicht werden.