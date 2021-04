Neben Action-Komödien und einer royalen Rückschau dominiert den heutigen Fernsehabend vor allem ein Thema: die K-Frage. Dafür hat RTL erneut eine Sondersendung angesetzt und die Kandidaten für Kanzlerin Merkels Nachfolge geladen.

RTL widmet Sondersendung der K-Frage: Kandidaten geladen

Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union, Annalena Baerbock tritt für die Grünen an – das haben die beiden vergangenen Tage ergeben. Spontan wirft RTL nach den Entscheidungen heute das Abendprogramm um und setzt das „RTL Aktuell Spezial: Kampf ums Kanzleramt – Die Kandidaten stellen sich“ für 20:15 Uhr an. Armin Laschet und Olaf Scholz, Kandidat für die SPD, sind als Gesprächspartner dabei, Baerbock und Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, sind laut Senderinformationen angefragt.

In Phoenix beschäftigt man sich später am Abend auch mit der K-Frage: In der Talk-Show „phoenix runde“ ist das Thema: „Der Machtkampf – Spalten Laschet und Söder die Union?“ Los geht es um 22:15 Uhr.

Wie in allen seinen Rollen, ob in Serie oder Film, spielt Kevin James auch in „Das Schwergewicht“ den typisch amerikanischen Jedermann mit dem Herz am richtigen Fleck. In diesem Fall zieht er allerdings etwas härtere Bandagen auf: Als frustrierter High-School-Lehrer steigt er nach Feierabend als MMA-Kämpfer in den Käfig, um Geld fürs Schulorchester zusammen zu kriegen.

Queen Elizabeth II: Die Jahrzehnte auf dem Thron im ZDF

In „Die Queen und die Macht der Bilder“ widmet sich das ZDF Queen Elizabeth II. und ihrem bewegten Leben. Vor wenigen Tagen verstarb ihr Ehemann und praktisch lebenslanger Begleiter Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Einen Tag vor dem 95. Geburtstag der Queen zeigt das ZDF um 20:15 Uhr eine Rückschau auf die vergangenen Jahrzehnte im Leben einer der einflussreichsten Personen auf dem englischen Thron.

Im SWR steht der Verbraucherservice im Mittelpunkt: Bei „Marktcheck“ geht es um Nahrungsergänzungsmittel und ihre vermeintliche Wirkung – sogar gegen das Coronavirus. Was dran ist, seht ihr ab 20:15 Uhr.

