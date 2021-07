Während der Release von Spider-Man: No Way Home im Dezember stetig näher rückt, verdichten sich die Gerüchte um Spider-Mans Co-Stars: Momentan gibt's ein Re-Shooting einiger Szenen des Films, und eine ganz besondere Person könnte dabeigewesen sein.

Wie die Adleraugen vom Magazin The Mary Sue berichten, hat Daredevil-Schauspieler Charlie Cox kürzlich den Auftritt bei einer Convention abgesagt – und das ausgerechnet jetzt, da Re-Shoots von Spider-Man: No Way Home stattfinden. Zufall? Oder ist da etwas ins Netz gegangen?

ACHTUNG! SPOILER VORAUS!

Sicher, bis jetzt haben sich die älteren Marvel-Serien aus dem MCU herausgehalten, aber gerade mit dem Aufkommen der jüngsten Marvel-Shows könnte das ein Ende haben. Zudem braucht Peter Parker nach Quentins Verrat und dem Ende von Far From Home auf alle Fälle eines: einen Anwalt. Und wie ihr sicherlich wisst, ist Matt Murdock alias Daredevil genau das – zumindest, wenn er nicht gerade in der Nacht Verbrecher jagt.

Bis jetzt gibt's nur diesen kleinen Teaser zu Spider-Man: No Way Home:

Eine neue Vaterfigur für Spider-Man?

Daredevil in Spider-Man: No Way Home klingt immer plausibler, je länger man darüber nachdenkt. In Folge des Todes von Tony Stark – der ohne Frage eine wichtige Rolle in Peters Leben eingenommen hatte – kam Quentin Beck, eine neue Quasi-Vaterfigur. Zwar hat der Peters Vertrauen nur ausgenutzt, aber der Plot geht in eine ähnliche Richtung: Wer kann nach Stark Peters neuer Mentor sein?

Daredevil wäre ohne Frage eine faszinierende Wahl, ganz besonders, da Peter einen mächtigen Freund nach den Ereignissen in Spider-Man: Far From Home brauchen wird. Und zwar am besten einen, der sich mit diesem ganzen Superheldenzeug auskennt.

Spider-Man: No Way Home erscheint voraussichtlich am 16. Dezember 2021 im Kino; bis dahin ist also noch ein wenig Zeit. Die Fans rätseln schon seit einer Weile, wer noch alles neben Peter Parker seinen Auftritt im dritten Film haben wird: Dr. Strange? Andere Spider-Mans aus älteren Verfilmungen? Daredevil? Mal sehen, ob ihr im nächsten Trailer mehr erfahren dürft.