Es ist wieder soweit: Wochenende! Und dann auch noch mit einigen neuen Netflix-Filmen und -Serien, die ihr auch nicht entgehen lassen solltet. Erinnert ihr euch noch an Shining?

The Blacklist – Staffel 8

Es ist ein guter Moment, um mit The Blacklist anzufangen. Die berüchtigte Serie mit James Spader als Verbrecher und gleichzeitiger Helfer des FBI ist so schwarzhumorig wie spannend. Außerdem, habe ich schon erwähnt, dass James Spader mitspielt? Die achte Staffel ist jetzt auf Netflix erschienen, falls ihr einen Serienmarathon starten wollt.

Words Bubble Up Like Soda Pop

Ist Words Bubble Up Like Soda Pop nicht ein netter Name? Der neue Anime auf Netflix erzählt die zarte Liebesgeschichte zweier etwas exzentrischer Charaktere: Ein Junge, der immer Kopfhörer trägt und einzig durch Haikus kommuniziert trifft auf ein Mädchen, das immer eine Maske trägt und einzig über Online-Spiele die Stimme erhebt. Originelle Idee, niedlicher Film zum Wohlfühlen.

Doctor Sleep

Ja, Stephen King hat tatsächlich einen zweiten Teil von Shining geschrieben – und der wurde unlängst mit Ewan McGregor in der Hauptrolle verfilmt. Was den zweiten Teil so besonders macht ist aber nicht seine Art, euch zu schockieren, sondern vielmehr die innewohnende Nostalgie: In Doctor Sleep verfolgt ihr das Schicksal des jetzt großgewordenen Danny, dem kleinen Jungen aus Shining. Gerade Liebhaber des Klassikers sollten sich diesen Film nicht entgehen lassen!

Na, ist etwas für euch dabei? Einige interessante Filme sind zudem schon eine kurze Weile auf Netflix zu haben, wie etwa A Classic Horror Story, ein durchaus origineller Horrorfilm. Zudem ist Sweet Tooth besser als ihr glaubt, solltet ihr die Serie noch nicht kennen – ausprobieren!