Im Oktober könnt ihr euch mit eurer Prime-Mitgliedschaft gleich zehn kostenlose Spiele sichern. Als Highlights gibt es diesen Monat Star Wars: Squadrons und Alien: Isolation für lau – zusätzlich zu exklusiven Inhalten für New World und Call of Duty: Warzone.

Amazon lässt sich im Oktober nicht lumpen und spendiert euch gleich zehn kostenlose Spiele – darunter der Sci-Fi-Flugsimulator Star Wars: Squadrons und der Weltraum-Horror-Hit Alien: Isolation. Dazu bietet Prime Gaming Abonnenten außerdem noch diverse exklusive Inhalte – unter anderem auch für das neue Hit-MMO New World, das von Amazon Game Studios entwickelt worden ist.

Prime Gaming im Oktober: 10 Gratis-Games und Content satt

Mit Star Wars: Squadrons könnt ihr euch im X-Wing durch eine weit entfernte Galaxie ballern, während ihr es in Alien: Isolation ganz allein mit dem perfekten Organismus aufnehmen und überleben müsst. Neben diesen beiden Sci-Fi-Abenteuern könnt ihr euch außerdem noch auf acht weitere Gratis-Spiele freuen – hier findet ihr sie im Überblick:

Prime Gaming: Die Gratis-Games im Oktober

Star Wars: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit's Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Abgesehen von den Gratis-Spielen findet ihr im Oktober bei Prime Gaming auch noch einige exklusive Inhalte für populäre PC-Spiele. Unter anderem könnt ihr euch ein Piraten-Paket für Amazons MMO New World sichern, aber auch für World of Tanks, Apex Legends und Call of Duty: Warzone gibt es begehrte Items und Bundles abzustauben.

Prime Gaming: Gratis-Inhalte im Oktober

New World: Piratenpaket mit Piraten-Charakterskin, Piratenhaltung-Emote und 5K Glücksmarken (ab jetzt verfügbar)

Piratenpaket mit Piraten-Charakterskin, Piratenhaltung-Emote und 5K Glücksmarken (ab jetzt verfügbar) Call of Duty: Bogged-Down-Bundle, „World Series of Warzone Summer“-Bundle und World-Series-of-Warzone-Bundle (ab jetzt verfügbar)

Bogged-Down-Bundle, „World Series of Warzone Summer“-Bundle und World-Series-of-Warzone-Bundle (ab jetzt verfügbar) Apex Legends: Electric-Royalty-Bundle für Wattson, neues Design für das Volt SMG (ab dem 8. Oktober verfügbar)

Electric-Royalty-Bundle für Wattson, neues Design für das Volt SMG (ab dem 8. Oktober verfügbar) World of Tanks: High-Voltage-Bundle (ab dem 28. Oktober)

Aktuell könnt ihr euch natürlich auch noch die Gratis-Games für September sichern – allerdings müsst ihr euch beeilen. In unserem Übersichtsartikel findet ihr die Übersicht über die Gratis-Games im September.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zum MMO New World im Video an:

