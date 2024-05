Stardew Valley kann nicht mithalten: Wichtiges Detail macht neue Farming-Sim einzigartig

Die meisten Spiele erfordern volle Aufmerksamkeit, aber Rusty’s Retirement, ein neuer Steam-Titel, beweist das Gegenteil. Mit seinem innovativen Fokus auf Gemütlichkeit erobert es die Spielerherzen.

Es gab keine große Ankündigung und keine umfangreiche Marketing-Strategie, und trotzdem sticht ein Spiel bei Steam gerade heraus. Rusty’s Retirement ist ein niedlicher Pixel-Farming-Simulator, der nicht wie gewohnt im Vollbild startet, sondern sich an euren Bildschirmrand heftet und so wenig Platz einnimmt (jetzt bei Steam ansehen).

Egal ob anpflanzen, gießen, die Ernte einholen oder neue Gebäude bauen – Rusty’s Retirement verzichtet dabei bewusst auf Hektik und Druck. Das ermöglicht es euch nebenbei zu arbeiten, ein Video zu schauen, langweilige Meetings zu überstehen oder sogar ein anderes Game zu zocken. Ein einfaches Konzept, das ankommt, wie sowohl die Bewertung „überwältigend positiv“ bei Steam als auch die Spielerzahlen beweisen. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels befinden sich fast 15.000 Spieler im Game und viele sind sich einig:

Ein Segen für meine Konzentrationsschwäche - eine kurze Pause, um ein paar Tomaten zu pflanzen, hilft so sehr dabei, sich wieder auf die Aufgaben zu konzentrieren – Pirek@Steam.

Es fühlt sich so gut an die kleine Farm laufen zu sehen und all die kleinen Roboter, die ihre Aufgaben erledigen – Wonser@Steam.