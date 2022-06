Die besten Spiele erklären sich von selbst und sind nicht zu kompliziert, so wie auch diese iPhone-App – „Dare the Monkey: Deluxe“. Kostet regulär knapp 5 Euro, ist aktuell aber kostenlos zu haben. Ein klassisches Jump 'n‘ Run, was im positiven Sinne süchtig macht und aufs iPhone gehört.

5 Euro bei der App gespart: Affentheater für iPhone, iPad und Apple Watch

Habt ihr Lust auf ein kleines Spielchen, dann solltet ihr euch mal „Dare the Monkey: Deluxe“ anschauen. In diesem Jump 'n‘ Run steuert ihr ein kleines Äffchen auf der Jagd nach jeder Menge Bananen. Laut Eigenbeschreibung handelt es sich um ein Game, welches „den Geist klassischer Arcade- und Konsolenspiele heraufbeschwört“. Mehr noch, es sei „eine Liebeserklärung an das goldene Zeitalter der Videospiele“, jedoch fürs Handy neu erfunden.

Normalerweise zahlt ihr für die App knapp 5 Euro im App Store, gegenwärtig und nur für kurze Zeit aber keinen Cent. Achtung: Es handelt sich hier um die Deluxe-Variante, ohne Werbung und ohne In-App-Käufe. Bitte nicht mit der regulären kostenfreien Variante „Dare the Monkey: Go Bananas!“ verwechseln, bei der gibt's nämlich Werbung und In-App-Käufe. Sicherheitshalber also direkt über unsere App-Box herunterladen (vorher noch mal den Preis überprüfen, da unklar ist, wie lange die Aktion gilt):

Erwähnenswert: Die App läuft nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad und der Apple Watch. Ebenso gibt's noch allerlei lustige Sticker für iMessage mit dazu.

Einen ersten Endruck vom Spiel erhalten wir im folgenden Trailer:

Wie gut ist das Spiel überhaupt?

Doch was taugt die App überhaupt, wie sehr überzeugt das Spiel die bisherigen Gamer? Im deutschen App Store sammelte die App bisher 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen bei 33 Bewertungen. Im US-Store gibt's ein noch positiveres Bild – 4,8 Sterne bei fast 200 Bewertungen. Schneidet also ziemlich gut ab. Mal eine Meinung herausgegriffen (übersetzt):

Erinnert mich an Donkey Kong

Wenn man wie ich ein Fan des NES-Spiels ist, sollte man sich dieses Spiel unbedingt zulegen.

Wer „Dare the Monkey: Deluxe“ spielen möchte, dessen iPhone oder iPad sollte mindestens mit iOS 10 laufen – etwas mehr als 170 MB an Speicher wird benötigt. Wer einen Mac mit M1-Chip besitzt, kann den Affen ebenso geschickt über den Desktop steuern. Wichtig: Vor dem Download bitte wie immer noch mal den Preis überprüfen, da wir leider nicht wissen, wie lange die Aktion gilt. Zuletzt gab es die App vor drei Jahren mal gratis, damals für knapp 2 Tage.