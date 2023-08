Steam-Bestseller: Beliebter Survival-Horror schleicht sich zurück in die Charts

Ein beliebter Survival-Horror-Hit kann sich jetzt erneut in den Topsellern von Steam behaupten. Der wiederkehrende Erfolg des mittlerweile sieben Jahre alten Spiels hat einen schleichenden, furchteinflößenden Grund.

Dead by Daylight Facts

Die Steam-Charts stehen nie still – ständig gibt es für neugierige PC-Spieler etwas Neues zu entdecken. Gerade erst hat sich ein heiß erwartetes Spiel die Spitze gekrallt und ein brandneues Rollenspiel verzaubert die Spieler mit seiner besonderen Nostalgie. Jetzt kann sich auch noch ein echter Community-Liebling zurück unter die Top-Plätze kämpfen.

Neues Monster scheucht Steam-Charts auf

Das mittlerweile sieben Jahre alte Dead by Daylight erfreut sich unter Survival-Horror-Fans immer noch großer Beliebtheit, trotz neuer Konkurrenz kann der asymmetrische Multiplayer eine leidenschaftliche Community um sich versammeln. Der langjährige Erfolg liegt nicht zuletzt an den laufenden Inhaltserweiterungen, die dem Spiel immer wieder neue Karten, Killer und Überlebenden-Charaktere bescheren.

Aktuell kann sich Dead by Daylight über einen erneuten Hype freuen und kassiert gleich einmal den fünften Platz der Steam-Topseller. Und dabei befindet es sich unter starker Konkurrenz – nur Starfield, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike und das Steam Deck stehen noch davor. (Quelle: Steam-Topseller)

Dead by Daylight Behaviour Interactive Inc.

Woher kommt der erneute Erfolg von Dead by Daylight?

DbD ist erst am 29. August mit einem neuen Zusatzpack ausgestattet worden. Dieses führt den furchteinflößenden Xenomorph ein, den Gamer sicher noch zu gut aus Alien: Isolation in Erinnerung haben. Das neue Monster schleicht nicht nur auf vier Pfoten wie eine Katze durch die Maps, sondern schleicht selbst auch knapp hinter dem Hauptspiel unter die Bestseller.

Die besondere Eigenheit des Killers: Er bewegt sich in einem unterirdischen Tunnelsystem blitzschnell über die Map und greift Überlebende dann aus dem Hinterhalt an. Als neue Überlebende könnt ihr in die berühmte Rolle von Ellen Ripley aus der legendären Filmreihe schlüpfen.

Der neue DLC kommt bisher ziemlich gut an, einziger Kritikpunkt ist laut vieler Spieler der zu hohe Preis. Die frische Inhaltserweiterung dürfte dem Hauptspiel den erneuten Boost spendiert haben.

Dead by Daylight: Trailer zum Alien-DLC

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.