Das Remake einer weltberühmten Sci-Fi-Legende stürmt gerade die Steam-Charts und ruft nach all jenen, welche diesen Klassiker endlich mit besserer Grafik nachholen wollen.

Steam Facts

System Shock schockt die Steam-Charts – und erobert die Top 10

Jeder Spieler sollte einmal von System Shock gehört haben: Der 1994 erschienene Sci-Fi-Shooter mit RPG-Elementen lief noch auf MS DOS (dem System vor Windows), bot aber schon eine Ego-Perspektive und etliche beeindruckende Features, die damals eine Neuheit waren. Schnell stieg System Shock zum ultimativen Klassiker auf – das Spiel inspirierte etwa die BioShock-Reihe, die Deus-Ex-Reihe und Prey.

Jetzt ist System Shock als Remake zurück und befindet sich seit seinem Release am 30. Mai 2023 weit oben in den Top 10 der Steam-Charts (Quelle: Steam). Entwickler Nightdive Studios arbeitet seit Jahren daran, den alten Klassiker zurück ins Jahr 2023 zu bringen: mit BioShock-ähnlichen Mechaniken, einer ansprechenden Grafik und doch so viel Übereinstimmung mit dem Original, dass die gruselig-mysteriöse Atmosphäre erhalten bleibt.

Schaut in den Trailer für einen ersten Einblick in System Shock:

System Shock: Coming-Soon-Trailer

Darum geht es: In System Shock erkundet ihr die Raumstation Citadel, welche von der ikonischen KI Shodan übernommen wurde. Shodan hat ein Bewusstsein entwickelt und hält nicht allzu viel von Menschen – deshalb hat die KI die Besatzung der Raumstation auch in wildgewordene Cyborgs und Zombies verwandelt. Euer Ziel ist es nun also, die Raumstation zu erkunden, zu überleben und Shodan daran zu hindern, die Erde zu versklaven.

Und das ist alles gar nicht so einfach, denn Shodan sieht euch jederzeit.

System Shock Nightdive Studios

System Shock wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neues Gameplay, eine komplett überarbeitet Grafik und andere Features, die den Kultklassiker ins 21. Jahrhundert holen. Erschienen ist das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.