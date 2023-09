Steam-Hype: PC-Spieler rennen Koop-RPG jetzt die Bude ein

Der Hype-Train fährt durch Steam und lädt seine PC-spielenden Gäste bei einem strategischen Rollenspiel ab, das bereits gute fünf Jahre auf dem Buckel hat. Zwei Gründe verhelfen dem Koop-Abenteuer zu seinem späten Ruhm.

Auf Steam kann es ganz schnell heiß hergehen, selbst Indie-Games können eine große Spielerschaft um sich versammeln – Rabatt-Aktionen oder Content Creatorn sei Dank. Zuletzt konnte zum Beispiel ein Survival-Game mit neuer Inhaltserweiterung auf sich aufmerksam machen und ein umstrittenes Open-World-Spiel hat sich dank Mega-Rabatt einen Bestseller-Platz geschnappt. For the King wird jetzt wegen einem ganz anderen Grund die Bude eingerannt.

For the King trendet auf Steam

For the King ist ein 2018 erschienenes Rollenspiel, das vor allen Dingen auf strategische Komponenten und einen ausgefeilten Koop-Modus setzt. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr eure Freunde ins Spiel schleppen solltet, haben wir hier schon eine Lobeshyme darauf gesungen:

Schaut man sich die Spielerzahlen auf SteamDB an, ist ein deutlicher Spieleransturm für For the King zu sehen. Aktuell tummeln sich mehrere Tausend Spieler im Koop-Abenteuer. Und am 27. August konnte sogar ein neues All-Time-High mit 9.993 gleichzeitigen Spielern erreicht werden. Bis auf wenige Spitzen ist das ein einmaliger Erfolg für das Spiel. (Quelle: SteamDB/For the King)

For the King ist mittlerweile auch auf allen gänigen Konsolen erhältlich, wie dieser PS4-Launch-Trailer beweist:

For The King - Launch Trailer | PS4

Gratis-Wochenende und Mega-Rabatt locken PC-Spieler an

Der Grund für den späten Erfolg ist ein Steam-Gratiswochenende. Dieses hat dem sonst eher unscheinbaren Spiel einen fetten Boost verpasst. Mittlerweile ist dieses allerdings schon wieder beendet.

Doch immerhin habt ihr noch die Chance auf einen fetten Rabatt, der noch bis zum 7. September läuft. Dieser reduziert das sonst 19,99 Euro kostende RPG auf schlappe 4,99 Euro – echtes Schnäppchen-Material.

Und die Bewertungen sprechen auch für For the King. Die Steam-Spieler sind sich zu 88 Prozent einig: Hier versteckt sich guter Spielspaß. Wenn ihr nun auch zugreifen und mit euren Freunden losziehen wollt, geht's hier zur Steam-Shopseite:

