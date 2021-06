Der Sommer ist da, doch trotz heißer Temperaturen gibt es viele Naschkatzen, die nicht auf Leckereien verzichten wollen. Da kommt Haribo mit einer ganz besonderen Edition genau richtig.

Super Mario Facts

Super Mario: Jetzt auch als Gummibären

Ihr seid Gamer und mögt Süßigkeiten? Dann haben Haribo und Nintendo eine Überraschung für euch. Ab sofort bietet euch die Super-Mario-Edition bunte Items aus dem Universum zum Naschen.

Für kurze Zeit sind Superstern, Münze, Feuerblume und weitere Items aus dem Pilzkönigreich in drei Fruchtgummi-Varianten erhältlich. Diese Gegenstände begleiten Super Mario und seine Freunde bereits seit Jahrzehnten und jetzt heben sie die Freude am Naschen auf ein ganz neues Level.

Super Mario: Für jeden Geschmack etwas dabei

Genau wie die Spiele von Nintendo hält auch die Haribo Super-Mario-Edition für jeden Geschmack die passende Mischung bereit: Der grüne Panzer schmeckt nach Erdbeere, der Superpilz nach Himbeere, der 1-Up-Pilz nach Apfel, die Feuerblume nach Kirsche und der Superstern sowie die Münze nach Zitrone.

Alle Produkte der Limited Editions enthalten die gleichen Items und werden von bekannten Charakteren präsentiert: Die Brüder Mario und Luigi zieren die klassische Fruchtgummivariante. Prinzessin Peach präsentiert gemeinsam mit Toad die Beutel der vegetarischen Edition. Und weil Mario und Yoshi diesmal nicht nur ihren Gegnern Saures geben wollen, schmücken sie die Beutel der sauren Fruchtgummivariante.

Die drei Limited Editions sind im 175-Gramm-Beutel erhältlich, die klassische Edition gibt es auch in der 570-Gramm-Dose. Zu finden sind sie im klassischen Lebensmittelhandel, bei Süßwarenhändlern sowie im Convenience-Bereich oder direkt im Haribo Online-Shop.

