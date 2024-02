Switch 2 erst 2025: Nintendo will Sonys PS5-Fehler nicht wiederholen

Bislang ging die Gerüchteküche davon aus, dass die Switch 2 noch 2024 erscheinen soll – nun ist plötzlich von 2025 die Rede. Doch die Verschiebung ergibt Sinn. Denn Nintendo scheint sicherstellen zu wollen, dass man nicht den gleichen Fehler wie Sony bei der PS5 macht.

Bericht enthüllt: Nintendo verschiebt Switch 2 auf 2025

Die Nintendo Switch ist inzwischen fast sieben Jahre alt – es wird also höchste Zeit für einen Nachfolger. Dieser ist bereits seit einer gefühlten Ewigkeit im Gespräch, auch wenn Nintendo sich zur neuen Hardware immer noch nicht offiziell geäußert hat.

Laut neuesten Meldungen hat sich das Unternehmen jetzt dazu entschlossen, die Veröffentlichung der nächsten Switch doch noch einmal zu verschieben. Eigentlich stand noch ein Release in diesem Jahr im Raum, nun geht die Gerüchteküche von einer Markteinführung im ersten Quartal 2025 aus.

Doch was hat Nintendo dazu getrieben, den Release der Switch 2 zu verschieben? Ein neuer Bericht von Nikkei (via TheVerge) legt nahe, dass Nintendo schlichtweg sicherstellen will, dass es zum Marktstart genug Konsolen gibt, um dem Ansturm gerecht zu werden. Nintendo hat also aus Sonys Fehlern gelernt.

Die Konkurrenz hatte zum Marktstart nicht ansatzweise genug Konsolen produziert. Die Folge: Die PS5 war eine gefühlte Ewigkeit beinahe durchgehend ausverkauft und wurde von Scalpern zu Mondpreisen auf Portalen wie eBay angeboten.

Ein weiterer Vorteil der Verschiebung: Die Spieleentwickler bei Nintendo haben so auch noch etwas mehr Zeit, um ein paar zusätzliche Exklusivspiele für die Switch 2 fertigzustellen, welche die Verkäufe weiter ankurbeln sollen.

Bietet die Switch 2 tatsächlich Abwärtskompatibilität?

Verkaufszahlen der Nintendo Switch gehen langsam zurück

Nicht nur die Switch-Spieler sehnen sich nach einem Nachfolger, auch Nintendo selbst dürfte langsam daran interessiert sein, endlich die neue Hardware auf den Markt zu bringen. Denn die Nintendo Switch hat ihren Zenit längst überschritten. Nicht nur in Sachen Leistung, sondern auch bei den Verkaufszahlen – das zeigen die letzten Nintendo-Geschäftsberichte.

Zwar geht die Nintendo Switch immer noch recht gut weg – inzwischen wurde die Handheld-Konsole fast 140 Millionen Mal verkauft – doch die Kurve zeigt immer weiter abwärts. Es gilt jedoch weiterhin: Bei den aktuellen Meldungen zur Switch 2 handelt es sich bislang nur um Gerüchte und Leaks – eine offizielle Stellungnahme seitens Nintendo gibt es bislang nicht. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Was muss die Switch 2 unbedingt auf dem Kasten haben? Unsere Redaktion hat konkrete Vorstellungen:

