Nur heute gibt es einen Tarif im Angebot, bei dem ihr jeden Monat 7 Euro spart*. Dafür bekommt ihr viel LTE-Datenvolumen, eine Allnet-Flat und könnt bei Bedarf sogar monatlich kündigen. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

Allnet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen für 5,99 Euro im Monat

Wer aktuell auf der Suche nach einem bezahlbaren Handytarif ist, der ein Rundum-sorglos-Paket bietet, der ist bei handyvertrag.de an der richtigen Stelle. Nur am 1. April 2020 bis Mitternacht bekommt ihr den LTE-Tarif mit 5 GB Datenvolumen für 5,99 Euro*, statt den sonst üblichen 12,99 Euro. Damit spart ihr jeden Monat satte 7 Euro. Wer seine Rufnummer mitnimmt, bekommt auf einer zukünftigen Rechnung 10 Euro angerechnet.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: handyvertrag.de* (Drillisch)

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat n alle deutschen Netze

5 GB LTE-Datenvolumen (50 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 5,99 Euro

monatlich kündbar

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Wer sich nicht 24 Monate an diesen Vertrag binden möchte, der kann auch die Option zur monatlichen Kündigung wählen. Dafür fallen zwar einmalig 19,99 Euro an, ihr erhaltet aber die Freiheit, zum Ende jeden Monats wechseln zu können – falls sich ein besseres Angebot ergibt. Den reduzierten Preis sichert ihr euch trotzdem für die Laufzeit. Nach 24 Monaten sollte man aber kündigen, da der Preis dann wieder ansteigt. Wer sich 24 Monate bindet, muss nur 9,99 Euro Anschlussgebühr zahlen.

Wieso das 3G-Netz bald abgeschaltet wird:

Für wen lohnt sich dieser Tarif?

In erster Linie für Nutzer, die viel LTE-Datenvolumen benötigen und sehr wenig Geld dafür ausgeben wollen. Mit 5,99 Euro im Monat liegt man unter allen Prepaid-Anbietern und hat im Grunde alles, was man im Alltag benötigt. Gefunkt wird im Netz von o2. Man sollte vorher also prüfen, ob das o2-Netz vor Ort gut genug ist, bevor man diesen Vertrag abschließt. Falls man unzufrieden ist, kann man ja immer noch wechseln, wenn man die monatliche Kündigung wählt. Insgesamt ein sehr guter Tarif-Deal mit Exit-Strategie.

