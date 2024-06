Telekom schnürt riesiges Datengeschenk für alle: Neukunden sahnen 300 € ab

Zum Start der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 macht die Deutsche Telekom allen Mobilfunkkunden ein besonderes Geschenk: Unbegrenztes Datenvolumen für die gesamte Dauer des Turniers bis zum 14. Juli. Egal ob mit oder ohne Vertrag, ob Neu- oder Bestandskunde – alle können kostenlos im Netz der Telekom surfen. Wer sich neu für bestimmte Tarife entscheidet, kann außerdem richtig viel Geld zurück bekommen.

Telekom: Unbegrenztes Datenvolumen während der EM

Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 beschenkt die Deutsche Telekom ihre Mobilfunkkunden: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli gilt für alle Nutzer von Mobilfunktarifen des Netzbetreibers unbegrenztes Datenvolumen. So können Fußballfans die Spiele überall live verfolgen, ohne sich um das verbrauchte Datenvolumen sorgen zu müssen – oder die EM einfach links liegen lassen.

Die sonst üblichen Ausnahmen gibt es in diesem Fall nicht. Es spielt also keine Rolle, ob Kunden einen Laufzeitvertrag haben oder einen Prepaid-Tarif nutzen. Auch beim 5G-Jahrestarif der Telekom bleibt das Inklusivvolumen während der Europameisterschaft unangetastet. Bestandskunden profitieren ebenso wie Neukunden von der Gratis-Aktion (Mobiltarife bei Telekom ansehen), solange sie für den Zeitraum ihren gebuchten Tarif bezahlen.

Startschuss für das kostenlose Datenvolumen ist das Eröffnungsspiel in München am 14. Juni. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr auf die schottische Auswahl. Das Finale findet dann am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt – ob mit oder ohne deutsche Beteiligung, wird der Turnierverlauf zeigen.

So holt ihr euch das kostenlose Telekom-Angebot – und 300 Euro für Neukunden

Wer sich das unbegrenzte Datenvolumen sichern will, muss dafür aber selbst aktiv werden. Die Option wird laut Telekom über die MagentaApp aktiviert. Vor dem 14. Juni könnt ihr das unbegrenzte Datenvolumen vorbestellen, es aktiviert sich dann automatisch am 14. Juli. Alternativ könnt ihr die Option auch direkt ab dem 14. Juli über die Telekom-App freischalten.

Parallel läuft noch eine weitere Telekom-Aktion: Wer sich bis zum 30. Juni 2024 für einen MagentaMobil-Vertrag entscheidet, kann sich satte 300 Euro Cashback sichern. Die Aktion gilt nur für Neukunden, die ihre alte Rufnummer von einem anderen Mobilfunkprovider mitnehmen. Ihr müsst außerdem einen Laufzeitvertrag über 24 Monate abschließen und eure Rechnung bis spätestens 18. Dezember 2024 noch einmal über die Online-Registrierung zur Cashback-Aktion in der MagentaApp vorlegen. Ausgeschlossen sind Tarifangebote, bei denen Kunden mehr als drei Monate keinen monatlichen Grundpreis zahlen.

Kunden von MagentaTV können im Rahmen der Aktion alle Spiele der Europameisterschaft mobil sehen, ohne sich Gedanken über das verbrauchte Volumen machen zu müssen. Die Plattform überträgt sämtliche 51 Spiele, fünf davon exklusiv. Als Experten und Kommentatoren sind Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und Shkodran Mustafi mit dabei (Quelle: Telekom).